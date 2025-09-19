Удар по руските банки, петрол и газ, за да преговаря Путин за мир: ЕК обяви 19-и пакет санкции (ВИДЕО)

Въпреки слуховете за отлагане и на фона на пререкания със САЩ за единния подход - Европейската комисия прие нов пакет от санкции срещу Русия, №19 от началото на пълномащабната война на диктатора Владимир Путин в Украйна. Председателят на изпълнителния орган на ЕС Урсула фон дер Лайен обяви подробностите днес, 19 септември. Окончателното одобрение от страна на блока изисква единодушие от държавите членки.

"За съжаление, през последния месец Русия показа пълното си презрение към дипломацията и международното право. Тя предприе едни от най-мащабните атаки с дронове и ракети срещу Украйна от началото на войната, като удари както правителствени сгради, така и жилища на цивилни граждани, порази офиса на ЕС в Киев, представителството на нашия съюз. Заплахите към нашия съюз също се увеличават. През последните две седмици руски дронове „Шахед“ нарушиха въздушното пространство на нашия съюз както в Полша, така и в Румъния. Това не са действия на човек, който иска мир. Президентът Путин отново и отново ескалира конфликта. В отговор на това Европа засилва натиска си. Ето защо днес представям нашия 19-и пакет от санкции", обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Санкции срещу руската енергетика и "сенчестия флот"

Тя отбеляза, че военната икономика на Русия се поддържа от приходите от изкопаеми горива, а ЕС иска да намали тези приходи. "Затова забраняваме вноса на руски втечнен природен газ на европейските пазари. Време е да затворим крана. Подготвени сме за това", обяви Фон дер Лайен. Планът, обявен преди това, бе с хоризонт началото на 2027 г.: САЩ: Европа спира напълно да купува руски газ от началото на 2027 година.

"Никога досега не сме пестили енергия, не сме диверсифицирали доставките и не сме инвестирали в нисковъглеродни енергийни източници както сега. Днес тези усилия дават резултат. След това намалихме тавана на цената на руския суров петрол до 47,6 долара за барел", допълни тя.

Налагат се санкции на още 118 кораба от "сенчестия флот" на Русия - корабите, които прехвърлят руски петрол на други плавателни съдове в открито море, за да заличат страната на произход и така да се избегнат санкциите. Общо над 560 кораба вече са включени в списъка на санкциите на ЕС.

Големите енергийни търговски компании „Роснефт“ и „Газпромнефт“ вече ще бъдат подложени на пълна забрана за трансакции в ЕС, обяви Урсула фон дер Лайен. "Други компании също ще бъдат подложени на замразяване на активи. Сега преследваме онези, които подхранват войната на Русия, като купуват петрол в нарушение на санкциите. Нашата цел са рафинерии, търговци на петрол, нефтохимически компании в трети страни, включително Китай. За три години приходите на Русия от петрол в Европа са спаднали с 90%. Сега затваряме тази страница завинаги", обяви председателят на ЕК.

Затваряне на вратичките, които Русия използва

Ще се прави опит да се затворят и финансовите пропуски, които Русия използва, за да заобикаля санкциите. "Налагаме забрана за трансакции на допълнителни банки в Русия и на банки в трети страни. Тъй като тактиките за заобикаляне стават все по-сложни, нашите санкции ще се адаптират, за да останат една крачка напред. Ето защо за първи път нашите ограничителни мерки ще засегнат криптоплатформите и ще забранят трансакциите с криптовалути", заяви Фон дер Лайен.

"Изготвяме списък на чуждестранните банки, свързани с руски алтернативни системи за разплащане. Ограничаваме и трансакциите със субекти в специални икономически зони", допълни тя.

ЕС отрязва военните компоненти към Русия

Добавят се нови директни ограничения за износ на стоки и технологии, използвани на бойното поле. Също така се вкарват в "черния списък" 45 компании в Русия и трети страни, които са предоставяли пряка или непряка подкрепа на руския военнопромишлен комплекс. "В една война, водена от иновации, прекъсването на достъпа на Русия до ключови технологии е от решаващо значение. Особено когато става въпрос за дронове", каза Фон дер Лайен на фона на постоянно появяващите се данни за западни компоненти в руските безпилотни летателни апарати: Най-новите руски реактивни дронове: Нямаше да ги има без китайски двигател, германска помпа и западни микрочипове.

ЕС: Ще продължаваме със санкциите, докато Русия не седне на масата за преговори

"Нашият икономически анализ е ясен – санкциите ни оказват сериозно влияние върху руската икономика. Лихвеният процент (в Русия) е 17%. Инфлацията е постоянно висока. Достъпът на Русия до финансиране и приходи постоянно намалява. А прегрялата военна икономика на Русия достига своите граници. Още по-интересно е, че когато говорим директно с партньори, които общуват с Русия, те казват, че сред първите искания на Руската федерация е облекчаване на санкциите. Знаем, че нашите санкции са ефективно средство за икономически натиск. И ще продължим да ги използваме, докато Русия не седне на масата за преговори с Украйна за справедлив и траен мир", категорична е Урсула фон дер Лайен.

"Успоредно с това, както обявих миналата седмица, работим по ново решение за финансиране на усилията на Украйна за отбрана въз основа на замразените руски активи. Трябва да бъдем много ясни: това е война на Русия и извършителят трябва да плати за нея. С паричните наличности, свързани с тези руски активи, можем да предоставим на Украйна заем за репарации. Самите активи няма да бъдат засегнати, а рискът ще трябва да бъде поет колективно. Украйна ще изплати заема едва след като Русия плати репарациите. Скоро ще представим предложение", обяви тя. Припомнете си подробности: ЕС с нов план как да даде замразените руски активи на Украйна без вето на Унгария.

Снимка: Getty Images

Европейската комисия съобщи, че съгласува санкциите с партньорите от Г-7 под ръководството на канадското председателство на групата. "И за да подкрепим Украйна в нейната борба за свобода, ние работим в тясно сътрудничество с Коалицията на желаещите. Европа е била на страната на Украйна от самото начало (...) Ние ще продължим да използваме всички средства, с които разполагаме, за да сложим край на тази брутална война. Сега призовавам държавите членки да одобрят бързо тези нови санкции. Искаме Русия да напусне бойното поле и да седне на масата за преговори. Това е начинът да дадем реален шанс на мира", завърши Фон дер Лайен.

Окончателното одобрение на наказателните мерки изисква единодушие от всички 27 държави членки, което се дава от лидерите им в рамките на Европейския съвет.

Противоречията с Тръмп

Само преди три дни, на 16 септември, брюкселското издание Politico съобщи, че Европейската комисия ще отложи представянето на следващия пакет от санкции срещу Русия. Информацията гласеше, че кръг №19 от наказателните мерки срещу Москва заради агресивната ѝ война в Украйна няма да бъде обсъден от посланиците на 17 септември, както се очакваше. Източници от ЕС казваха, че отлагането е за неопределен период.

В момента блокът все още търси отговор на искането на американската администрация. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова ЕС да прекрати по-бързо покупките на руски петрол и газ, за да може Вашингтон също да засиляи санкциите срещу Москва. Републиканецът настоява и за това държавите от НАТО и ЕС да наложат мита на Китай заради покупките на руски петрол. Унгария и Словакия обаче не искат да се откажат от енергийните си връзки с Москва, а ЕС не желае да извърши буквално самоубийство с по-високи мита срещу Пекин.

