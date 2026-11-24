Руското министерство на правосъдието е разработило схема за преразпределение на смъртните случаи на руски военни между регионите в Руската федерация, за да прикрие скока на смъртността в Ростовска област. Изданието "Важни истории" разкри това в изтекли документи на Росстат, предоставени на журналисти от хакери от групите "Тихата врана" и "Киберпартизаните". В документите се вижда руските власти се опитват да скрият реалния брой на смъртните случаи от войната в Украйна и да променят данните за Ростовска област.

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Историята

В края на 2022 г. регионалният офис на Росстат в Ростов на Дон съобщи за рязко увеличение на броя на смъртните случаи, свързани с войната. Там се намира 522-ият Център за приемане, обработка и изпращане на телата на загиналите (522 ЦПООП). Чрез него се обработват телата на убитите в Украйна руски войници. На Росстат е поставена задачата да предотврати преброяването на всички регистрирани смъртни случаи за Ростовска област, тъй като това би довело до значително увеличение.

"Всички трябваше да помислят сериозно как да действат при тези нови условия. Невъзможно е просто да се стоварят всички тези проблеми върху Ростовска област - щеше да има такъв внезапен скок, че всички бързо щяха да разберат", казва източник на "Важни истории".

За да се справи с нарастващата смъртност в Ростовска област, руското правосъдно министерство разработва специален алгоритъм за преразпределение на данни. Според изтеклите документи, смъртните случаи сред военните трябваше да се регистрират не по място на регистрация на смъртта, а по регион на пребиваване. По този начин, дори ако военнослужещ е починал като зачислен в Ростов, смъртта му се приписваше на друг регион на Руската федерация.

Този механизъм обаче се прилага само за Ростов на Дон. Други региони също се оплакаха от увеличението на смъртността, като отдадоха промяната на спецификата на регистрирането на мястото на смъртта и местоживеенето на починалия. Например, губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов написа писмо до ръководителя на Росстат, в което отдаде 50% увеличение на смъртността в града на увеличението на броя на пациентите, умиращи в болниците в Ленинградска област. В региона се намират няколко големи военни болници, включително в Гатчина и Виборгския район.

Чеченските власти също са се заели с въпроса. Писмо до премиера Михаил Мишустин, подписано от чеченския лидер Рамзан Кадиров, съобщава за рязко увеличение на смъртните случаи от външни причини в републиката: от 279 през 2021 г. до 547 през 2022 г. Кадиров отдава увеличението на дейността на Руския университет за специални части на името на В. В. Путин в Гудермес. Оттам хора от различни руски региони се изпращат да се бият в Украйна. Според Кадиров, след смъртта на тези военнослужещи, смъртта им е регистрирана във военни части, разположени в Чечения. Това представлява увеличение с 96%. "Ситуацията по този въпрос е останала непроменена от 2022 г. до днес", се казва в писмото.

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Увеличението на смъртността предизвиква безпокойство сред регионалните власти не само заради самата статистика. Размерът на населението и продължителността на живота са сред показателите, използвани за оценка на работата на губернаторите и местните власти. Съответните критерии са посочени в правителствен списък.