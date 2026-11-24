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Унизителна загуба с 0:4 от Ливърпул и 19-о място във Висшата лига. До това доведоха всички решения, взети през последните години. Най-вече решенията на групичката на сър Джим Ратклиф и неговата компания ИНЕОС, за които, признавам си, бях ентусиазиран когато пристигнаха през 2024 г. Като наивникът, който съм се зарадвах, че фамилия Глейзър ще спре да се занимава с управлението на футбола в Манчестър Юнайтед. И на пръв поглед назначенията на новия режим изглеждаха добри. Но това си остана само в първия поглед.

Рибата се вмирисва откъм главата

Почти три години по-късно, Манчестър Юнайтед доказва, че рибата се вмирисва откъм главата. Още с пристигането си на "Олд Трафорд", Ратклиф и компания започнаха да взимат спорни решения. Сред първите им действия беше това да съкратят разходи. Прекрасно решение, но те пък намериха точно от какво да пестят. Няма да засягам съкращенията на персонала, това по всяка вероятност е било правилно решение. Това, с което имам проблем, е спирането на всякакви помощи и договори, с които Манчестър Юнайтед почита хората, които дават всичко за клуба.

Подигравката с легендите

Най-голямото име в историята на Ман Юнайтед - сър Алекс Фъргюсън. Те се подиграха с него. Легендарният мениджър имаше договор като посланик на клуба, по който получаваше около 2 милиона паунда годишно. От ИНЕОС го прекратиха. Други емблеми от историята на отбора като Брайън Робсън, Анди Коул и Денис Ъруин също бяха разкарани. Дори благотворителният фонд, който подпомагаше бивши играчи на Ман Юнайтед беше затворен. Абсолютно неуважение към легендите на един то най-известните клубове в света.

ИНЕОС отблъсна феновете още в началото

Ратклиф и компания не простиха и на служителите на "Олд Трафорд". Всички удобства като безплатен обяд в столовата, корпоративни кредитни карти, коледни бонуси и безплатни пътувания, настанявания и билети за финала на ФА Къп им бяха отнети. Да не говорим за пестенето от билети. С решение на ИНЕОС се премахнаха отстъпките за деца и пенсионери, като най-евтиният билет за мач на Манчестър Юнайтед е на цена от 66 паунда. И какво спечелиха? Някой-друг милион. Така по-скоро отблъснаха феновете, още в самото начало на управлението си.

Идиотските решения намериха място и на терена

Но идиотските решения се пренесоха и на терена. Само с компенсациите, които бяха платени на всички уволнени треньори през последните години, се обезсмислиха повечето спестени пари. Двете основни лица, към които са насочени погледите са главния изпълнителен директор Омар Берада и футболния директор Джейсън Уилкокс. Ерик тен Хаг е първият мениджър, с когото работиха хората на Джим Ратклиф. Той пристигна преди тях в клуба, като вече беше спечелил Карабао Къп, когато те дойдоха.

Гениалното решение за Ерик тен Хаг

Само месеци, след като ИНЕОС пое спортно-техническата власт в клуба, столът на Тен Хаг беше сериозно разклатен заради незадоволителните резултати. Въпреки всичко той изведе Манчестър Юнайтед до финал на ФА Къп, който спечели срещу Манчестър Сити. Тогава хората на Ратклиф решиха да удължат договора му с една година до лятото на 2026 г. И тук започва парадокса. Едва 4 месеца по-късно, през октомври 2024 г., Ерик тен Хаг беше уволнен. Така му беше изплатена и по-голяма неустойка - гениално решение. А на негово място пристигна Рубен Аморим. Безспорно един от най-слабите треньори в историята на Манчестър Юнайтед.

Рубен Аморим не беше подкрепен от ИНЕОС

На първо място, Рубен Аморим до голяма степен не беше подкрепен от ИНЕОС. Въпреки че беше ясно, че португалецът иска да наложи схемата си с трима централни защитници, през цялата 2025 г. не му беше осигурен нито един нов такъв. Докато Аморим водеше "червените дяволи", хората на Ратклиф се показаха като още по-некомпетентни на трансферния пазар. Те уредиха привличането на Патрик Доргу в началото на 2025 г. и подновиха облика на атаката с Бенямин Шешко, Брайън Мбемо и Матеус Куня през лятото. Тогава беше закупен и вратаря Сене Ламенс. Но всички други проблемни зони бяха игнорирани.

Аморим си тръгна усмихнат

Когато Рубен Аморим разбра, че управлението на Манчестър Юнайтед сериозно куца, той реши да покаже, че проблемът не е само в него, но отново той ще бъде изкупителната жертва. Португалецът открито заяви, че не иска да е просто треньор, а да има глас в решенията на трансферния пазар. Разкритикува ръководството и това му коства позицията. Но доведе и до нова платена неустойка от страна на Ман Юнайтед. И логично, Аморим си тръгна с усмивка.

🚨 Ruben Amorim has been pictured with a huge smile just hours after being sacked by Manchester United. 📸 @StevenRailston He got exactly what he wanted didn't he? https://t.co/pue72H5Ilg — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) January 5, 2026

Никой в ИНЕОС не знае как се управлява футболен клуб

Приближаваме се все повече към горчивото настояще, като Майкъл Карик пое отбора в ролята временен треньор след напускането на Рубен Аморим. Той вкара импулс и "червените дяволи" завършиха трети във Висшата лига въпреки проблемите в състава. Сякаш след дълго чудене, от ИНЕОС решиха да му дадат работата за постоянно. Въпреки неопитността и наличието на други по-класни мениджъри. Но хората на Ратклиф можеха да затворят устите на критиците, ако бяха осигурили на Карик нужните нови попълнения, с които отборът да просперира. Да, ама не. Явно Берада и Уилкокс още не са се научили как се управлява футболен клуб.

В състава има големи дупки

След като подсилиха нападението през 2025 г., то задачата за 2026 г. явно беше обновяване на полузащитата. Това беше ясно продължение на кретенския план за преобразяване на отбора. Планът, който игнорира най-слабото звено в отбора - защитата. Да не говорим за липсата на алтернатива на Шешко на върха на атаката. Само три контузии по-късно, Майкъл Карик не разполагаше с ляв бек, централен нападател и дефанзивен полузащитник. А когато защитата не е променяна от 2022 г., е ясно, че нещата не вървят на добре.

🔴🤯 Manchester United entered their first Champions League season since 2022/23 with the same first choice defence as four years ago. This is completely 𝗨𝗡𝗔𝗖𝗖𝗘𝗣𝗧𝗔𝗕𝗟𝗘. Does Lisandro Martínez have a point? https://t.co/eOv8al6U0C — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) October 14, 2026

Трансферната политика на ИНЕОС е порочен кръг

Опасенията ми за това какво се случва се превърнаха в реалност в края на летния трансферен прозорец, когато хората на Ратклиф съвсем открито си признаха, че защитата остава задача за 2027 г. Няма такава измислица. Все едно нарочно се опитват да разрушат Манчестър Юнайтед. Докато сменят и защитата, ще дойде време отново да се търсят нови попълнения за нападението. След това за халфовата линия и се влиза в един порочен кръг, от който няма излизане. А продуктът на този порочен кръг вече е налице.

Най-лошият старт от 40 години насам

Най-лошият старт на сезон от 40 години насам. Серия от 9 мача без победа, поредният уволнен треньор в лицето на Майкъл Карик, място сред изпадащите от Висшата лига и най-много допуснати голове от отборите в топ 5 първенствата на Европа. Поредното доказателство за това колко некомпетентни са всъщност хората, които управляват футболните дейности в Манчестър Юнайтед. И не просто това. Те дори не се учат. Не променят нищо Най-накрая дойде адекватен мениджър, който има опит във Висшата лига и знае как се гради отбор. Става въпрос за Маурисио Почетино. Забравяме за загубата с 0:4 от Ливърпул, тя най-малко на него може да се припише.

Manchester United have THE WORST defence in European football. https://t.co/i0otyAEbOa — UtdDistrict (@UtdDistrict) November 22, 2026

Почетино е доказан специалист

Според някои източници, Почетино е получил така жадувания от всички бивши треньори на Ман Юнайтед глас при взимането на решения относно трансферите. Даже не мога да повярвам, че Джейсън Уилкокс, който е основният виновник за всички идиотски решения на трансферния пазар, се е съгласил да дели с някого "his precious". Аржентинският специалист се е доказал като човек, който знае как да извлече най-доброто от всеки играч. Той има индивидуален подход, който не се среща често във футбола. И още нещо много важно - Маурисио Почетино е доказал, че може да гради отбор, дори с ограничени средства. Защото в Тотнъм шефовете по негово време бяха доста пестеливи.

Но и от ИНЕОС са доказани идиоти

Въпросът е дали шефовете на Манчестър Юнайтед сега ще започнат да мислят трезво и да оставят поне един човек да работи. Ако не друго, Почетино е доказан. Но аз се съмнявам. Кризата е много дълбока и ще бъде нужна безумно много работа, която няма да отнеме малко време. Нямам съмнения, че Маурисио Почетино може да я свърши. Имам съмнения, че Омар Берада и Джейсън Уилкокс си мислят, че светът ще свърши, ако не уволнят някой треньор и не му дадат няколко милиона неустойка.

Манчестър Юнайтед трябва да изпадне

Затова Манчестър Юнайтед трябва да изпадне то Висшата лига. Тогава нито семейство Глейзър, нито ИНЕОС ще имат някакъв интерес към него. Ще оставят клуба намира и тогава с него може и да се захване някой, който знае какво прави. Това е единственото спасение за "червените дяволи". Трябва им някой, който да върне пламъка на "Олд Трафорд". А настоящите шефове се справят доста добре с това да го загасят.

Автор: Николай Илиев

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