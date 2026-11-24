Безпрецедентно по своя характер решение, според нас е най-малкото незаконосъобразно. Г-н Коцев ще обжалва това решение. Това заяви адвокат Николай Владимиров, който защитава варненския кмет. И призна, че има хипотеза решението на ОИК във Варна да влезе в сила незабавно, преди да мине обжалването в съда.

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Юристът напомни очевидното пред БНТ - по закон след 13 ноември Варненският общински съвет може да избере заместник на Коцев, а в съвета политическите сили, които го подкрепят, не формират мнозинство. Засега кмет на Варна ще е човек, посочен от Коцев като негов заместник. На уточняващ въпрос дали всъщност посочен от Коцев заместник може да бъде бързо отстранен от общинския съвет, отговорът беше "да" - с извънредно заседание на Общинския съвет.

Очевидно има натиск и интереси зад това решение, заяви адвокатът на Коцев.

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