Руска кръв се лее с тонове в Украйна - пак рекорд за ден, но и за месец: И не стига за мир (ОБЗОР - ВИДЕО)

Само през октомври, 2026 година, Русия е изгубила толкова войници, колкото са достатъчни 9 пъти да покрият квотата за военния парад за Деня на победата в Москва. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски. По думите му, през миналия месец на бойното поле в Украйна са умрели, изчезнали са по време на бойни действия и са били толкова тежко ранени, че да не могат пак да се бият общо около 54 000 руски войници. Това е месечен рекорд.

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И докато Зеленски каже това, вече има нови данни за нов дневен рекорд по загуби на руската армия - на 1 ноември са убити, тежко ранени или изчезнали по време на акция 2500 руски войници, съобщава украинският генщаб. И добавя: "На 1 ноември руската армия загуби по 1 войник на всеки 35 секунди. Повече от 100 нашественици на всеки час". Уточнение от генщаба на Украйна за октомври: "54 400 убити, ранени и изчезнали по време на акция руски войници през октомври, 2026 година - почти цялото население на Воркута, където живеят около 55 000 души. Помислете. Един месец - един град".

На 21 октомври руската армия загуби 2250 души личен състав (убити, ранени и изчезнали) - това беше досегашният дневен рекорд. Командирът на Силите за операции с безпилотни системи майор Роберт Бровди-Мадяр добави в официалния си канал в Телеграм, че само с дронове през октомври Украйна е поразявала руска военна цел на всеки 41 секунди и на всеки 159 секунди е уцелван руски войник, като дневно това са 542 души. С дронове са поразени общо 16 796 руски войници, но това е направено само от специалното звено за работа с безпилотни системи на украинската армия, отделно частите по места си имат свои оператори на дронове. Междувременно украинската армия си върна 96,2 квадратни километра територия през октомври - 10,4 квадратни километра повече, отколкото руските войници успяха да превземат през същия период, пак според украинските данни. Но според ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, през октомври 2026 година руските сили са консолидирали позиции или са завзели 139,85 километра, но са загубили 167,14 квадратни километра територия в Украйна, което е нетна загуба от 27,29 квадратни километра. Това е среден темп от -0,88 квадратни километра на ден. Руските сили са постигнали нов напредък само в Сумска и Запорожка област, докато са губили територия във всички останали сектори на фронтовата линия, включително приоритетната си цел Донецка област. Руските сили също са загубили позиции през октомври, като се вземат предвид руските инфилтрации в райони, върху които руснаците не са поели контрол. В този аспект Русия е понесла нетна загуба от 76,38 квадратни километра, което е среден темп от -2,46 квадратни километра на ден. Руските сили са завзели 10 населени места с обща площ 5,86 квадратни километра, но украинските сили са освободили или са прочистили от руски войници 11 населени места с площ от 3,24 квадратни километра. А за втори пореден месец руската армия е "на минус" като завладяна територия в Украйна, уточнява ISW, като добавя, че вече от доста време всеки месец на фронта в Украйна Русия губи повече войници, отколкото успява да набере и затова Путин се е ориентирал към по-чести масирани въздушни удари в тила на Украйна. В Донецка област, Русия има инициативата на фронта само при Добропиля, Покровското направление, но не и в Лиманското, Купянското и Олександриевското направление, подчертават от ISW, с уточнение, че при Добропиля няма още някакъв голям руски пробив. Украинският военен анализатор Олександър Коваленко пише в канала си в Телеграм, че само в Покровското направление Русия е хвърлила да се бият 160 000 войници, за да постигне пробив – ОЩЕ: Руски успех: Не завладяха Украйна, но на 21 октомври умряха най-много руски войници

👏 A record! The so-called “second most powerful army in the world” lost around 54,000 troops killed and wounded in October Robert Brovdi, known as “Madyar,” commander of Ukraine’s Unmanned Systems Forces, previously shared statistics on his units’ operations. According to his figures, Ukrainian drone operators struck one Russian target every 41 seconds and one Russian soldier every 159 seconds in October. — NEXTA (@nexta_tv) November 1, 2026

Достатъчно ли е за мир?

При тези числа излезе и предупреждение в Украйна, че до едно денонощие предстои поредната мащабна руска комбинирана въздушна атака. Украинските ВВС са засекли подготовка на поне 6 стратегически бомбардировача Ту-95МС и Ту-160, като е възможно да бъдат вдигнати и още самолети. Очакват се най-малко 30 ракети "Искандер-М", С-400, "Циркон" и "Оникс". Енергийната инфраструктура, включително подстанции, отоплителни, газови и енергийни съоръжения, както и логистична и железопътна инфраструктура, са вероятни цели. Украинските ВВС съобщиха снощи, че Русия е изстреляла 326 далекобойни дрона по цели Украйна между 06:30 и 19:00 часа на 1 ноември, включително 55 реактивни дрона, плюс 6 ракети-дронове С-8000 "Бандерол"/"Дан-Т". Свалени са 274 дрона, включително 46 реактивни, и всичките 6 С-8000, но към момента на публикуване на данните над 20 дрона са били още във въздуха.

Overnight alone, our energy infrastructure came under Russian attack in four regions: Dnipro, Vinnytsia, Zhytomyr, and Khmelnytskyi. Substations, transformers, and power lines that supply electricity to our people’s homes were targeted. Repair crews are working everywhere. As of now, hundreds of thousands of families remain without power. Massive Russian attacks on Ukraine’s other critical infrastructure are also continuing unabated. This past week Russia has launched 1,940 attack drones, more than 1,580 guided aerial bombs, and 44 missiles of various types against Ukraine, including 36 ballistic missiles. The intensity of the strikes is extremely high, and the Russians are trying to take maximum advantage of the shortage of ballistic missile interceptors. Every day, we communicate our need for Patriot missiles to America, Europe, and other partners who can help. And this month, the United States and European countries made new decisions on additional packages for Ukraine. But these deliveries cannot take years. Russia is destroying infrastructure and killing our people right now, and it is betting on ballistic missiles this winter. Accordingly, decisions on air defense must also be implemented now. I thank everyone who supports the defense of Ukrainian skies. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2026

В Русия също напрежението от подновените успешни удари срещу руските рафинерии се вдига. Известният Z-блогър Евгений Голман пак избухна с цветист език и псувни: "Пак го начук**а на мощностите в Нижни Новгород. Колко още ще го дъвчем това? Спрете да танцувате и пеете – купете пикапи, оръжия, радари. Спрете да лъжете, спрете с "красивите доклади", не лъжете президента и военния министър". При всичките псувни, в Нижни Новгород вече има ограничение – по 40 литра гориво на превозно средство, зареждат на четни дати МПС-тата с четни регистрационни номера, а на нечетни дати – с нечетни регистрационни номера, защото рафинерията на "Лукойл" в Кстово, за която говори и Голман, пак "светна" ярко – ОЩЕ: "Има значителни щети": Рафинерия на "Лукойл" гори, руски губернатор го признава и казва за 100 свалени дрона (ВИДЕО)

Z-blogger Golman, reacting to the overnight strikes on refineries, says enough lying and enough good reports, because not everything is as rosy as the fairy tales he's being told. https://t.co/GWZ9WeFEDM — WarTranslated (@wartranslated) November 1, 2026

After the overnight strike on the plant, Nizhny Novgorod region capped gasoline at 40 liters per car, banned canister fills, tightened odd and even plate checks, restricted out of region cars and temporarily banned taking fuel out, with Rosgvardia, police and volunteers enforcing it. — WarTranslated (@wartranslated) November 1, 2026

Footage shows the aftermath of the attack on the Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez plant in Kstovo. https://t.co/4R5FKlMtOv — WarTranslated (@wartranslated) November 1, 2026

Междувременно, в официалния си профил в "Х" първата дама на САЩ Мелания Тръмп изрази задоволство от примирието и хуманитарната мисия в Олешки и я даде за пример, че така може да бъде постигнат и мир изцяло между Русия и Украйна: "Нека Олешки е стартова позиция за устойчив мир":

A RENEWED SPIRIT The ceasefire across Oleshky and the surrounding Kherson region has provided residents with the freedom to move, access to food, clean water, medicine, plus a renewed sense of dignity without the constant threat of attack. Let Oleshky become the starting point for lasting peace. — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) November 1, 2026

По отношение на по-топлите връзки между САЩ и Русия, ФСБ съобщи, че е арестувала заподозрян за заплахи с терористичен акт в музейния комплекс "Царицино" в Москва, предаде "Интерфакс". Арестуваният е младеж и е задържан заради публикувано видео в TikTok, като прави признание пред камера (дали е накаран или е доброволно няма как да бъде независимо потвърдено). ФСБ специално благодари, че Съединените щати са пратили предупреждение. На този фон в Украйна се коментира как САЩ спряха разузнавателните данни за известно време и Украйна не получаваше известия предварително за изстрелване на руски балистични ракети – ОЩЕ: САЩ са предупредили Русия за възможна терористична атака в Москва

🤡 Russia’s FSB reports arresting a teenager over an alleged terrorist threat in Moscow’s Tsaritsyno district According to the FSB, the information about the planned attack came from the teenager himself — he posted a video on TikTok. The agency claims investigators found an account used to publish the threats and a subscription to a neo-Nazi channel. As a reminder, the US warned Russia just yesterday about a possible terrorist attack in Moscow. — NEXTA (@nexta_tv) November 1, 2026

Отделно, в свой материал The Wall Street Journal пише, че САЩ настояват за възобновяване на износа на руски газ за Европа през Украйна като част от преговорите за прекратяване на огъня в енергийния сектор. Според предложението, обсъдено от Джаред Къшнър и Стив Уиткоф през септември, руският газ ще се пренасочва през американски посредник, което потенциално ще е от полза за американските инвеститори, като същевременно ще осигури на Украйна приходи от транзит. Вашингтон също така предложи да се поставят приходите от руски газ в ескроу сметка, за да се предотврати финансирането на войната на Москва. Европа остава против.

При посещението си в Турция на 31 октомври, украинският президент Володимир Зеленски даде интервю за CNN Turk. В него той отхвърли искането на Русия за гаранции за сигурност, отбелязвайки, че Москва е агресорът. "Наскоро Русия каза, че също се нуждае от гаранции за сигурност. Но те са агресори. От чия атака се страхува Русия? От нас ли – не разбирам. Ние се нуждаем от гаранции за сигурност, защото ние сме атакувани", заяви украинският държавен глава. Зеленски изрази готовност да се срещне с руския диктатор Владимир Путин в Турция - и се надява, че турският авторитарен лидер Реджеп Ердоган може да посредничи за среща – ОЩЕ: Зеленски за първи път заговори за гаранции за сигурност за Русия

Zelensky: Recently, Russia has also said that it wants security guarantees. But they are the aggressors. Whose attack are they afraid of? Are they afraid of us? I don't understand. We are the ones who need security guarantees because we were attacked. https://t.co/QwizN0ODS8 — Clash Report (@clashreport) November 1, 2026

Zelensky says he is ready to meet Putin in Türkiye, expressing hope that President Erdogan could help arrange a leaders' summit. He says President Erdogan's relationships with Trump and Putin could help advance peace talks. "If Türkiye can make this happen, we would accept it and would only be happy about it," Zelensky said. — Clash Report (@clashreport) November 1, 2026

Юрий Ушаков, съветник на Путин, отговори задочно, че ако Зеленски позвъни по телефона на руския лидер, той ще отговори, предаде ТАСС. "Мисля, че ще отговори, разбира се. Путин никога не е отказвал да говори", уточни Ушаков и пак призова Зеленски да дойде в Москва: "Ако наистина иска да говори, нека дойде“. Самият Зеленски твърди, че е опитал да потърси по телефона Путин на 23 февруари, 2022 година, ден преди руската армия да нахлуе в Украйна, но руският диктатор не е отговорил. "Чухме, че Лавров казва, че Путин щял да говори със Зеленски, ако и когато дойде в Москва. Не става така – има много неутрални места за среща. И ако той (Путин) е сериозен, ще спре първо да избива цивилни", отвърна Кая Калас, външният министър на ЕС:

EU's Kaja Kallas: We heard yesterday that Lavrov was saying that Putin will talk to Zelensky when he comes, or if he comes, to Moscow. This is not the way it is. There are many neutral places provided where they can meet. And if he were serious, then he would first really stop killing civilians. — Clash Report (@clashreport) November 1, 2026

Зеленски повтори в Турция, че Украйна доброволно няма да отстъпи на Русия свои суверенни земи: "Опитват се да ни убедят, през американците като посредници. Искат да се оттеглим от земи, които сами не могат да превземат. Не е логично, нелогично е". Украинският президент говори и за Черно море предложи и турски кораби да могат спокойно да плават до украински и руски пристанища и да се връщат от тях без заплаха от удари. С такива минимални мерки можем да осигурим по-безопасно корабоплаване в Черно море, каза той:

Zelensky: We will certainly not give up our territories, but of course Russia wants them. They are conveying this to us, particularly through American mediators. They are demanding that we voluntarily withdraw from territories that they have been unable to capture themselves. This is not a sensible idea. It is irrational. — Clash Report (@clashreport) November 1, 2026

Zelensky: One of the rules should be that Turkish-flagged ships, or ships flying other flags, must be able to enter Ukrainian ports, and Russia must not attack them. Similarly, when Turkish-flagged ships, for example, enter Russian ports, Ukraine will not attack those ships either. Even with such minimum measures, we can ensure security in the Black Sea. — Clash Report (@clashreport) November 1, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 1 ноември е имало 205 бойни сблъсъка спрямо 264 на 31 октомври. Руснаците са хвърлили 235 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 5 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2256 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 280 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 6578 FPV дрона, което е с около 70 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

31 руски пехотни атаки са регистрирани от украинския генщаб през последните 24 часа в Покровското направление, където основните боеве вече са за Добропиля. Малкият град е най-западната точка в първата линия на отбрана на т.нар крепостен пояс на Украйна в Донбас (агломерацията Славянск-Краматорск). 20 руски пехотни атаки са отчетени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. В Лиманското направление за втори ден поред са станали 10 руски пехотни атаки. В Краматорското и Олександриевското направление не е имало нито една руска пехотна атака. А в Славянското направление средно на ден през октомври руснаците имат само 3 пехотни атаки, след като през август бяха по 14 – пак данни на украинския генщаб. ISW уточнява, че това е показателно как успехът на операция "Вивалди" в Лиманското направление има каскаден ефект и е объркал руските планове за атака на агломерацията Славянск-Краматорск.

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 193 далекобойни дрона по цели в Украйна, 75 от които са реактивни. По предварителни данни, според сутрешната сводка на украинските ВВС, са свалени 154 далекобойни дрона, 58 от които са реактивни, но над 6 дрона още са във въздуха. Има удари на 26 места в Украйна от преминали през украинската ПВО далекобойни руски безпилотни системи, както и падане на отломки на 9 места. Украинската спешна служба съобщава, че в Харковска област, в село Васищово, е ударена пететажна жилищна сграда – ранени са 12 души, включително едно дете. В Кировоградска област е поразено транспортно предприятие, пожарът вече е потушен, няма загинали или ранени. Руското военно министерство информира, че на 58 километра южно от Одеса е ударен пореден търговски кораб, превозващ сух товар (не горива или петрол).

Руското военно министерство съобщи и в официалния си канал в Телеграм, че тази нощ над руска територия са свалени 212 украински далекобойни дрона. В Самарска област изглежда е уцелена линейно-диспечерска станция (ЛПДС Самара), която е важен възел за транспорт на руски петрол – засега в официалния канал в Телеграм на местния оперативен щаб има единствено предупреждение и констатация за масирана атака с дронове. Освен това, в окупираната от руснаците част на Украйна също имаше масирани украински въздушни удари – в Донецк, Мелитопол и Луганск, като в Луганск е атакувана Луганската телефонна компания – т.е. нов удар по обект на "Лугаком". В Донецк токът е спрян след удар по голям трансформатор – че няма ток там потвърди и Петро Андрющенко, бившият съветник на кмета на Мариупол,в канала си в Телеграм:

Ukrainian strikes were reported across several Russian-occupied cities tonight. Donetsk suffered a blackout after an apparent hit on a 220 kV substation transformer. Melitopol then came under a sustained drone attack with multiple explosions, while drones were also reported over Mariupol. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 1, 2026