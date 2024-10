Как се прогнозират силни земетресения: Учени създадоха алгоритъм

Учени от Нова Зеландия и Германия са разработили алгоритми,чрез които става ясно как слабите земетресения могат да сигнализират за предстоящ силен трус, съобщи БТА.

Статия в Seismological Research Letters описва поредици от леки трусове, които се случват преди повечето силни.

Моделът за прогнозиране на земетресения EEPAS (Every Earthquake a Precursor According to Scale) може да помогне да бъдат предвидени предстоящи силни трусове в рамките на месеци до десетилетия, в зависимост от техния магнитуд, казват изследователите от новозеландския Институт по геоложки и ядрени науки и Германския изследователски център по геонауки.

EEPAS се е представил добре в направени глобални тестове и има важен принос за прогнозирането на земетресенията в Нова Зеландия, както и за новозеландския Национален модел на сеизмичната опасност, отбелязват учените.

"Нашата работа е от решаващо значение за напредъка в разбирането ни за това как се натрупва сеизмична активност към силно земетресение", казва водещият автор на статията Анемари Кристоферсен от новозеландския Институт по геоложки и ядрени науки.

Тези ресурси помагат за вземането на по-добри решения за това къде да се строи и за определянето на приоритетите при укрепването на съществуващата инфраструктура, за да стане Нова Зеландия по-устойчива на силни земетресения, допълва Кристоферсен.