Расте броят на загиналите при украинския удар срещу руски оръжеен завод в Челябинска област (ВИДЕО)

Броят на жертвите на експлозията, избухнала на 22 октомври в оръжеен завод в Челябинска област на Русия, се е увеличил от 12 на 23, съобщиха днес властите след приключването на спасителните операции, цитирани от Франс прес.

Причините за инцидента в завода "Пластмас" в Копейск, в региона на Урал, където се намират много предприятия от отбранителния сектор, все още не са установени, но е започнато разследване за нарушения на правилата за безопасност.

"Окончателният брой на жертвите на тази трагедия е 23", съобщиха местните власти в "Телеграм", след като спасителите прекараха седмица в претърсване на развалините в търсене на оцелели и тела на загинали.

Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, показаха огнен облак, издигащ се над завода, който произвежда експлозиви, в частност за руската армия.

Разследващите, от своя страна, опровергаха информацията, че експлозията, която разруши една от сградите на този завод, разположен на около 1600 километра от границата с Украйна, е била предизвикана от атака с украински дрон.

От началото на войната през 2022 г. украинците редовно атакуват руски промишлени обекти с дронове или чрез саботаж. Те редовно атакуват и железопътни линии, нефтопреработвателни заводи, тръбопроводи и друга енергийна инфраструктура, посочва АФП.