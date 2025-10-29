Войната в Украйна:

Расте броят на загиналите при украинския удар срещу руски оръжеен завод в Челябинска област (ВИДЕО)

29 октомври 2025, 21:48 часа 741 прочитания 0 коментара
Расте броят на загиналите при украинския удар срещу руски оръжеен завод в Челябинска област (ВИДЕО)

Броят на жертвите на експлозията, избухнала на 22 октомври в оръжеен завод в Челябинска област на Русия, се е увеличил от 12 на 23, съобщиха днес властите след приключването на спасителните операции, цитирани от Франс прес.

Причините за инцидента в завода "Пластмас" в Копейск, в региона на Урал, където се намират много предприятия от отбранителния сектор, все още не са установени, но е започнато разследване за нарушения на правилата за безопасност.

"Окончателният брой на жертвите на тази трагедия е 23", съобщиха местните власти в "Телеграм", след като спасителите прекараха седмица в претърсване на развалините в търсене на оцелели и тела на загинали.

Още: Двуцифрено число жертви след огромен взрив в руски военен завод (ВИДЕО)

Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, показаха огнен облак, издигащ се над завода, който произвежда експлозиви, в частност за руската армия.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Разследващите, от своя страна, опровергаха информацията, че експлозията, която разруши една от сградите на този завод, разположен на около 1600 километра от границата с Украйна, е била предизвикана от атака с украински дрон.

Още: Украйна удари военен завод в Челябинск - на 2000 километра от границата (ВИДЕО)*

От началото на войната през 2022 г. украинците редовно атакуват руски промишлени обекти с дронове или чрез саботаж. Те редовно атакуват и железопътни линии, нефтопреработвателни заводи, тръбопроводи и друга енергийна инфраструктура, посочва АФП.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Челябинск война Украйна украински дрон украински дронове
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес