Първи данни от екзитпола: Голяма изненада на изборите в Нидерландия

Партия "Демократи-66" ще е първа сила в новия парламент на Нидерландия. Това сочат първите данни от екзитпола. Според резултатите, партията печели 27 от общо 150-местната Втора камара в Генералните щати (парламента). Партията е прибавила цели 18 депутати в сравнение с предишните избори през ноември 2023 година, предава БТА.

На второ място е Партията на свободата с 25 депутати, следвана от Народната партия за свобода и демокрация - с 23, на четвърто място са "Зелени леви" - Партия на труда - с 20 депутати. Партията "Християндемократически призив" ще има 19 депутати, според екзитпола.

Първите коментари в телевизионното предаване бяха, че големият губещ е Герт Вилдерс. Всички социологически проучвания в кампанията за предсрочните избори в Нидерландия за Втората камара сочеха за победител именно крайнодясната Партия на свободата на Герт Вилдерс, която спечели предишните избори. Едва вчера допитванията показаха, че петте партии, които днес са първите в новия парламент, са близо една до друга.