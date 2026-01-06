Как украинците проследиха италианец, фен на Путин, и не го пуснаха да влезе в Украйна (СНИМКИ)

Украинските информационни канали гърмят за случай, в който украинците показаха мигновена реакция и абсолютна солидарност в решението си да не допуснат човек, който симпатизира на нападналия ги руски диктатор, на територията на страната си. Всичко започва от публикация на украинка в Threads. Жената пътува в автобус от Италия за Украйна и се оказва седнала до двойка - нейна сънародничка и италианец, който през целия път засвидетелства горещите си симпатии към Путин.

При това италианецът, представен с името Роко, е облечен в риза с украински бродерии, подарена му от съпругата му. Според авторката на публикацията обаче през цялото пътуване той не спира да сипе похвали за Путин, да критикува Украйна и Зеленски и да твърди, че съпругата му споделя същото мнение.

Историята бързо се разпространява в социалните мрежи. Украинските потребители в интернет започват да следят маршрута на автобуса до границата с Украйна и да пишат до граничната служба с искане италианецът да не бъде допуснат да влезе в страната.

Точно това и се случва. Когато автобусът пристига на контролно-пропускателния пункт Чоп-Загон, граничарите, вече запознати със ситуацията, чакат Роко и след разговор му отказват да го пуснат през границата.

Както пише Униан, украинските канали в момента са заляти с мемета по повод този случай.

