Кабинетът подаде оставка:

Как украинците проследиха италианец, фен на Путин, и не го пуснаха да влезе в Украйна (СНИМКИ)

06 януари 2026, 16:11 часа 430 прочитания 0 коментара
Как украинците проследиха италианец, фен на Путин, и не го пуснаха да влезе в Украйна (СНИМКИ)

Украинските информационни канали гърмят за случай, в който украинците показаха мигновена реакция и абсолютна солидарност в решението си да не допуснат човек, който симпатизира на нападналия ги руски диктатор, на територията на страната си. Всичко започва от публикация на украинка в Threads. Жената пътува в автобус от Италия за Украйна и се оказва седнала до двойка - нейна сънародничка и италианец, който през целия път засвидетелства горещите си симпатии към Путин.

При това италианецът, представен с името Роко, е облечен в риза с украински бродерии, подарена му от съпругата му. Според авторката на публикацията обаче през цялото пътуване той не спира да сипе похвали за Путин, да критикува Украйна и Зеленски и да твърди, че съпругата му споделя същото мнение.

Историята бързо се разпространява в социалните мрежи. Украинските потребители в интернет започват да следят маршрута на автобуса до границата с Украйна и да пишат до граничната служба с искане италианецът да не бъде допуснат да влезе в страната.

Още: В руски плен има над 16 хиляди цивилни, цифрите са шокиращи: Украинският омбудсман

Точно това и се случва. Когато автобусът пристига на контролно-пропускателния пункт Чоп-Загон, граничарите, вече запознати със ситуацията, чакат Роко и след разговор му отказват да го пуснат през границата.

Както пише Униан, украинските канали в момента са заляти с мемета по повод този случай.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Само 1 от 10 украинци иска да ходи на избори преди прекратяване на огъня

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Владимир Путин украинци война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес