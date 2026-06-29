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Какво ще стане с Путин, ако обяви мобилизация заради Украйна? Говори бивш агент на КГБ (ВИДЕО)

29 юни 2026, 10:11 часа 675 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Какво ще стане с Путин, ако обяви мобилизация заради Украйна? Говори бивш агент на КГБ (ВИДЕО)

Ако руският диктатор Владимир Путин обяви мобилизация, Русия "ще се изправи пред революция", смята бившият офицер от съветските спецслужби Сергей Жирнов. Той счита, че е малко вероятно Кремъл да обяви нова вълна, тъй като последствията от нея биха могли да бъдат дори по-опасни от самата война. Масова мобилизация би засегнала хора, които не желаят да воюват, а това би могло да предизвика нов сценарий по модела на Евгений Пригожин и ЧВК "Вагнер", каза Жирнов във видеоинтервю.

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"3-4 милиона души ще избягат" извън Русия при нова мобилизация

„Ако (Путин - бел. ред.) обяви мобилизация, в Русия ще има революция. И ето защо той сътвори тази война – първата, която е платена колониална война“, каза Жирнов. Според него парите са причината войната да не е била отхвърлена от руското общество. Той се запита и какви „герои“ са „героите на специалната военна операция“, когато сами са приели да се сражават за пари и това е бил изцяло техен избор.

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„Е, каква е историята на Путин? Че ако той обяви мобилизация, хората, които не желаят да отидат на война, ще трябва да бъдат набрани в армията. Първо, всеки отново ще избяга, както беше през 2022 г. – ще има три или четири милиона души, които просто ще напуснат в посока Армения, Грузия, Казахстан, Монголия, навсякъде, само и само да не отидат на война. Това са местата, на които можеш да отидеш без виза. Между другото, Грузия и Армения по този начин повишиха своя БВП с 10% през 2022 и 2023 г. - защото руснаците избягаха там с парите си. Казахстан – също. Най-напред ще избягат умните и богатите", каза бившият разузнавач.

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Снимка: Kremlin.ru

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Ново въстание като на Пригожин?

"Второ, на тези, които не искат да отидат на война, едновременно им даваш автомати. Това означава потенциал за ново въстание в стил „Пригожин“ (съоснователят на частната военна компания „Вагнер“ Евгений Пригожин организира бунт срещу Москва през 2023 г., влизайки във въоръжен конфликт с руската армия, бел. ред.). Дори и сега да ги набереш, все ще трябва да ги облечеш с нещо, все ще трябва да ги научиш как да се сражават. Ще трябва да ги закараш на някой полигон за изпитания, но такива няма. Няма инструктори, няма сержанти и офицери, които да ги научат на сражения. И така, тези хора се озовават на фронта, където място за живот няма.

Е, защо Путин държи (в Украйна – бел. ред.) група от 700 хиляди души? Защо? Ще си кажете: кое го е спряло да я направи 1,5 милиона? Защото няма къде да ги пласира. И ако започне да ги разполага на предна линия, украинските дронове веднага ще ги очистят", добави Жирнов.

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Русия Владимир Путин Евгений Пригожин война Украйна мобилизация Русия
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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