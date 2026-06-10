Революция: Тайните доклади до Путин за бъдещето на Русия, разкрити от Христо Грозев (ВИДЕО)

Прекратяването на войната в Украйна може да доведе до революция в Русия, водена именно от хората, които Владимир Путин е изпратил да се сражават в по-малката си съседка. Тази теза застъпва българският разследващ журналист от The Insider и Der Spiegel Христо Грозев - на база на наблюдавани оценки, изготвяни за диктатора от най-близкия му кръг в Кремъл. Грозев, който е издирван от Москва и който бе идентифициран като една от мишените на българските шпиони от Великобритания, обеща скорошно публикуване на мащабно разследване за Руската федерация. То ще покаже задкулисните игри на силовия елит и желанието на част от този елит пълномащабната инвазия да приключи.

Путин обаче е в цугцванг - икономиката на Русия се руши и отстъплението на фронта е факт през последните месеци, което би предположило, че край на войната най-сетне е опция за диктатора. Само че връщането от военна към гражданска икономика няма да е лесен процес, а в страната ще се завърнат десетки хиляди въоръжени мъже с боен опит, които няма да приемат по-нисък стандарт на живот и ще представляват заплаха за режима, анализира Грозев във видеоинтервю за украинската медия UA News.

Представяме ви пълното интервю на българския журналист пред UA News с известни корекции, съкращения, добавки и частично перифразиране за яснота, които не променят смисъла на казаното от Христо Грозев:

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Държавни компании и фирми на олигарси правят частни военни структури, за да подкрепят машината на Путин

Христо Грозев: В момента работим по още едно разследване за това как Кремъл запълва дупките в своята военна машина. Все повече държавни компании и компании на големи олигарси получават нареждане да създават собствени частни военни фирми. Само „Газпром“ разполага с четири такива структури. Това не са слухове – ние реално виждаме хората и данните зад тях.

Ще ви кажа нещо ексклузивно, защото скоро ще го публикуваме в разследване. Направихме анализ на пенсионните фондове на големи руски компании. Сравнихме колко хора са били наети след 2022 г. и колко от тях са починали след началото на войната. Открихме огромно разминаване между нормалните показатели и тези в компаниите, които са получили нареждане да създават свои частни военни формирования. Тези хора често са вписани като охранители или служители на други позиции, но смъртта не може да бъде скрита, защото тя се регистрира в пенсионната система. Така виждаме реалната картина.

Днес дори тези структури изпитват затруднения да набират нови хора. Заплатите постоянно се увеличават, за да бъдат привличани доброволци. Размерът на възнагражденията вече значително надхвърля това, което икономиката може да поддържа дългосрочно. Цената на участието във войната е станала прекалено висока. Това не може да продължава безкрайно. Затова смятам, че при сегашното състояние на руската икономика войната не може да продължи без нова мобилизация. А една нова мобилизация би предизвикала огромен обществен протест. Ефектът би бил по-силен дори от спиране на интернет.

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Снимка: Христо Грозев, БГНЕС

Рецепта за революция: "Путин се страхува от мъжете, които ще се върнат от фронта"

Важно е да разберем, че вече не сме в периода, когато дори хора, които са били против войната, можеха да кажат: „Да, бяхме против, но след като войната започна, нека помогнем тя да приключи при изгодни за Русия условия". Такова настроение вече няма. Дори Путин няма разказ, който да обяснява какво означават „изгодни условия“. При сегашното темпо на войната – дори да забравим факта, че през последните три месеца няма реален напредък – ако извлечем резултатите от последната година и половина, постигането на обявените цели би отнело още между 15 и 20 години. Следователно дори човек, получил повиквателна за мобилизация, трудно би могъл да оправдае пред себе си участието си.

Затова мобилизацията би била по-тежък удар от спирането на интернет. Путин е разбрал това още през 2022 година. Ето защо не иска мобилизация, но още по-малко иска да прекрати войната. А може би просто не може. Той се страхува от мъжете, които ще се върнат от фронта. Реално получава политически анализи и прогнози, според които прекратяването на войната може да доведе до революция. Това не са негови лични страхове. Това са оценки, подготвяни за него от кремълските политически технолози.

Водеща: Сигурен ли сте в това?

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Грозев: Да. Абсолютно. Знаем го от около година. Накратко, не виждам различна картина от тази, която описвахме и преди година във вашето предаване. Путин няма начин да приключи войната, без да рискува сериозно вътрешно сътресение. Ще се върнат стотици хиляди въоръжени мъже. Те са организирани, свикнали са с високи доходи и имат боен опит. Наскоро видях пример с лекар от руски регион, който печелел около 3000 долара месечно. Някой е заминал на война, защото там е можел да получава още повече. Представете си тези хора да се върнат и вместо такива доходи да им бъдат предложени заплати от 300–400 долара. Това е рецепта за революция. Силовите структури го виждат много добре. Затова за Путин прекратяването на войната е опасно. Той е в пълен капан.

От друга страна, под натиск е едновременно от различни групи. Има антивоенни настроени среди и има твърдо провоенен лагер. И двете страни са опасни за него. В рамките на провоенния лагер има хора, които смятат, че Русия е загубила само защото не им е била дадена пълна свобода на действие. Те вярват, че ако не са били ограничавани от фигури като Шойгу (Сергей Шойгу - бившия военен министър, сега секретар на Съвета за сигурност, бел. ред.), са можели да превземат Киев и да спечелят войната.

В силовия елит на Русия се водят конфликти

Водеща: Искам да уточня нещо. Казвате, че част от силовиците всъщност искат войната да приключи? Има ли конфликт вътре в самия силов елит?

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Грозев: Да, без съмнение. Част от силовиците – макар и малцинство – искат войната да продължи, но при различни условия и с различно разпределение на властта. Сред тях са фигури като Золотов и Алексеев.

Водеща: А къде се вписва Патрушев (Николай Патрушев - помощник на Путин, бивш секретар на Съвета за сигурност и бивш директор на Федералната служба за сигурност, бел. ред.)?

Грозев: Честно казано, Патрушев днес е по-заинтересован от печеленето на пари. Той ръководи проект за създаване на канали за износ на санкционирания руски петрол. Това включва пристанища в Близкия изток, Либия и други места, през които руският петрол да бъде представян като либийски или с друг произход. Така се подпомага функционирането на т.нар. „сенчест флот“. Но това е само официалната фасада - истинската цел е контрол върху огромни финансови потоци. Според мен Патрушев до голяма степен е изоставил идеологическите си мотиви и сега се стреми да натрупа възможно най-много богатство.

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Интересен пример е и Чемезов (Сергей Чемезов - главен изпълнителен директор на "Ростех", бел. ред.). В продължение на години той беше част от провоенния лагер, но през последната година и половина, изглежда, е променил позицията си - вероятно и под влияние на семейството си. Те виждат колко огромни средства вече са натрупани и осъзнават, че няма реален начин да бъдат похарчени. Няма достатъчно време в живота, за да се насладиш на всичко това. Тези хора искат да се върнат към начина на живот отпреди войната. Не одобрявам много от действията на Чемезов и никога не съм вярвал на опитите му да се представя като либерал, но днес той може да изиграе важна роля. Разполага с огромни ресурси и сериозно влияние, включително в среди около ФСБ. Ако някога реши да организира преврат, има реален шанс да успее.

Снимка: Владимир Путин, Kremlin.ru

Наскоро публикувахме разследване, което показва, че структура, свързана с Чемезов и Бокарев (Андрей Бокарев - бивш президент на "Трансмашхолдинг"), е била разглеждана като инструмент за международни диверсии, саботаж и политически убийства. Интересното е, че реалният двигател на проекта е Бокарев, но репутационната цена плаща Чемезов заради връзката му с „Ростех“ и „Калашников“. В действителност контролът върху „Калашников“ е по-близък до Бокарев. Бокарев принадлежи към групата, която смята, че още не е спечелила достатъчно от войната и затова иска тя да продължи. Чемезов, напротив, вече е спечелил достатъчно и би предпочел войната да приключи. Това показва колко разделен е елитът.

Според мен идеологията вече почти не съществува. Няма истинско желание за „победа“ в Украйна. Останала е борба за ресурси и влияние. Различни групировки постоянно се опитват да дискредитират конкурентите си. Пишат се доклади, доноси и компромати, които стигат до ръководството на ГРУ и в крайна сметка до Путин. Скоро ще публикуваме разследване, което показва колко ожесточена е тази вътрешна война. Всички обвиняват останалите, че са украински шпиони. Понякога това звучи почти абсурдно. Преди година подобно нещо почти не се наблюдаваше, днес вече е реалност. Има хаос.

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Трудно е да има народна революция - превратът би дошъл от хора по върха на системата

Водеща: Когато говорите за евентуален преврат, воден от хора като Чемезов, говорим ли за преврат, идващ от върха на системата, а не за народна революция?

Грозев: Истинска революция отдолу ми е трудно да си представя след десетилетия репресии. Този импулс до голяма степен е унищожен. По-вероятна е революция отгоре, която използва общественото недоволство като инструмент. ФСБ има огромен опит в подобни операции, те са правили това и преди. Например т.нар. антикорупционна революция в Киргизстан, според нашите изследвания, всъщност е била проект на ФСБ. Тя е била представена като народно антикорупционно движение. Хората са вярвали, че действат самостоятелно, но зад кулисите е имало друга организация. Подобен сценарий е напълно възможен и в бъдеще.

Снимка: Христо Грозев, БГНЕС

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Водеща: Очаквате ли нова мобилизация?

Грозев: Първо, смятам, че публикацията на Гурульов действително е била написана от него (В официалния Telegram канал на депутата от Държавната дума Андрей Гурульов се появи съобщение, че принципното решение за нова мащабна мобилизация в Русия вече е било взето и се очаква през есента. Скоро след това Гурульов съобщи, че профилът му е бил хакнат, и определи публикацията като фалшива - бел. ред.). Лингвистичният анализ го показва много ясно. За мен този пост е част от по-широка поредица от неочаквани опозиционни сигнали. Имам хипотеза – не твърдя, че е доказана. Според мен определени групи в силовите структури подготвят бъдещ преход на властта и постепенно тестват обществените настроения. Те изпращат сигнали, че критиката към властта става по-малко опасна, че може би вече е възможно да кажеш какво мислиш. Че ако някой изрази недоволство, няма непременно да бъде унищожен. Да, може да бъде принуден да се извини. Може да бъде подложен на натиск. Но вероятно никой няма да дойде в седем сутринта, за да го арестува. Поне това е сигналът, който според мен се опитват да изпратят.

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