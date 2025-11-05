"Ким Чен Путин, стига с "Лешникотрошачката", измисли нещо ново": Подигравка заради "Орешник" и "Буревестник"

"Путин, вече говорихме за сериала "Лешникотрошачката". Кириенко (Сергей Кириенко, първи заместник-ръководител на Администрацията на президента на Русия), измисли нещо ново за психопатичното джудже. Разсмя всички с падащите си "кули" през 2017 и 2018 г. Когато всички забравиха, пак извади този глупак. И твоята "лешникотрошачка", която се опита да изстреляш втори път и тя не полетя.

Ким Чен Путин. Но поне тази полетя". Думите са на лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна. Коваленко апострофира руския диктатор, който пак реши да се хвали с "безалтернативните" оръжия, с които Русия разполага, давайки пример с ядрената ракета "Буревестник" и ядрения дрон "Посейдон". Освен всичко друго, Путин се похвали, че въпросните оръжия били изцяло руска изработка, нямало нито един чуждестранен компонент - за разлика от куп други руски оръжия, начело с дроновете "Шахед", които не биха съществували без решителната помощ на Иран и Китай - Още: Путин: По далечина на полета „Буревестник“ превъзхожда всички подобни ракетни системи (ВИДЕО)

Под "лешникотрошачка" Коваленко има предвид новата руска ракета уж със среден обсег "Орешник". Украинският военен отново казва, че вторият опит тя да бъде изстреляна е бил неуспешен - Още: Зеленски: Путин да заповяда в Покровск, ако смее. Унищожихме установка за "Орешник" и половината им "Панцир"-и (ВИДЕО)