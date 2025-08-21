Критично е състоянието на работника, пострадал в завод "Арсенал"

Лекарите се борят за живота на 53-годишния работник, който в сряда (20 август) пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък. Състоянието му е критично. Работникът е с 50% изгаряния по тялото и е настанен в пловдивската болница "Св. Георги" с опасност за живота, съобщи БНТ.

ОЩЕ: Пореден тежък инцидент в завод "Арсенал", работник е с тежки изгаряния

Какво се знае за инцидента?

Според разследващите мъжът е премествал отпадъци с барут, не е спазил инструкциите за безопасност, не ги е полял с вода и те се възпламеняват.

Вчера на мястото на инцидента е извършен оглед, разпитани са свидетели. Инспекцията по труда е започнала проверка, за да се разбере дали има нарушения на трудовите правила от работника или неговите началници.

Образувано е досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда по немарливост при работа с опасни вещества.

ОЩЕ: Неясни са причините за инцидента в завод "Арсенал", при който загина работник

Срокът за разследването е двумесечен.

Само преди седмици при авария на машина загина друг работник в оръжейницата. Той е работил в завод 3 на машина за обработка на нитроглицерин. По някаква причина тази машина е дефектирала и части от нея са ударили работника в главата. Той е бил откаран в болница, но по-късно е починал. В цеха са били трима души. За щастие няма други пострадали.

Почти всяка година в завод „Арсенал“ стават различни инциденти.