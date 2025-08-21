Наско Сираков надъхва играчите на Левски със 7-цифрена премия срещу АЗ Алкмаар!

Ръководството на Левски ще опита да мотивира футболистите си в плейофа срещу АЗ Алкмаар със солидна премия. Отборният бонус, който възпитаниците на Хулио Веласкес ще приберат при елиминиране на нидерландския съперник, е в размер на 600 хиляди евро, равняващи се на близо 1,2 милиона лева. Информацията съобщават колегите от „Тема Спорт“. Както е известно, на всеки клуб, участващ в турнирния етап на надпреварата, се полагат точно по 3.17 милиона евро от наградния фонд на УЕФА.

До момента Левски вече заработи 1.45 милиона от европейската валута за представянето си в Лига Европа и Лигата на конференциите, като в тази сума не влизат приходите от билети и телевизионни права. 750 хиляди са за достигането на плейоф, а отделно от това клубът прибира и по 175 хиляди евро за всеки изигран кръг, отбелязва "Тема Спорт".

Отборният бонус от 600 хиляди евро се равнява на около 20% от парите, които ще постъпят в касата на Левски от достигането на турнирния етап на надпреварата. На всеки тим, участващ в него, се полагат точно по 3.17 милиона евро от наградния фонд на УЕФА. Трябва да се отбележи, че столичният гранд заработва солидни суми и от продажба на билети, телевизионни права и спонсори.

Междувременно старши треньорът на АЗ Алкмаар Мартен Маартенс разкри, че номер 10 в тима му Свен Мийнанс ще пропусне срещата поради контузия (подробности четете в линка).