Войната в Украйна:

Пиърс Броснан се издаде за ролята му в новия филм за Джеймс Бонд

21 август 2025, 10:15 часа 347 прочитания 0 коментара
Пиърс Броснан се издаде за ролята му в новия филм за Джеймс Бонд

Търсенето на следващия Джеймс Бонд остава едно от най-обсъжданите кастинг решения в Холивуд, но се появи изненадващ обрат: бивш Агент 007 може да е готов да се върне в ролята. Пиърс Броснан, който изигра ролята на елегантния британски шпионин в четири филма през 90-те и началото на 2000-те години, разкри, че би могъл да се изкуши да повтори ролята си, в зависимост от творческата визия на новия режисьор Дени Вилньов. 72-годишният Броснан коментира тази възможност по време на интервю за "Radio Times", когато беше попитан дали е "време за Агент 007 пенсионер". Отговорът му беше едновременно закачлив и интригуващ.

Снимка: Getty Images

Още: "Феминистка съм, но Джеймс Бонд трябва да е мъж"

"Жена ми Кийли и аз следим вълната от очаквания за това кой ще бъде следващият Джеймс Бонд", каза Броснан. "Има много добри кандидати и съм сигурен, че ще направят филма истинско зрелище. Не мисля, че някой иска да види 72-годишен Бонд с бръчки, но ако Вилньов има нещо предвид, бих го изслушал без колебание." Актьорът добави с хумор: "Защо не? Това е страхотно забавление. Може да бъде много забавно. Плешиви шапки, протези... кой знае?".

Наследството на Броснан като Бонд и бъдещето на Агент 007

Броснан остава любим на много фенове в ролята му на 007. Дебютът му в "Златното око" от 1995 г. съживи поредицата, последван от "Винаги ще има утре" (1997), "Само един свят не стига" (1999) и "Не умирай днес" (2002).

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Можеше ли Майкъл Фасбендeр да бъде най-великият Джеймс Бонд?

Неговата комбинация от чар и решителност помогна на Бонд да навлезе в нова ера, преди Даниел Крейг да поеме ролята през 2006 г.

Снимка: Getty Images

Размишлявайки върху времето, прекарано в смокинг, Броснан каза пред списание "SAGA" по-рано този месец: "Пожелавам им успех. Много се вълнувам да видя следващия човек, който ще се появи на сцената, и да видя изцяло ново излъчване и живот за този герой. Обожавам света на Джеймс Бонд. Той е бил много добър към мен. Това е дар, който продължава да ми дава. А аз сега съм просто член на публиката, седя и казвам: "Покажете ни какво ще направите".

Костюмът на Бонд е свободна от напускането на Крейг през 2021 г. след "Смъртта може да почака". В шест филма Крейг е спечелил 100 милиона долара, утвърждавайки се като един от най-успешните Бонд в историята. 

Още: Пиърс Броснан посочи задължително условие за следващия Джеймс Бонд

Спекулациите за неговия наследник витаят от години, като актьорът Арън Тейлър-Джонсън сега се счита за фаворит. Макар Тейлър-Джонсън да избягва да потвърждава нищо, той признава пред "Esquire": "Не е моя работа да казвам каквото и да е.", пише "Marca".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Пиърс Броснан Джеймс Бонд кино Агент 007
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес