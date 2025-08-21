Пиърс Броснан се издаде за ролята му в новия филм за Джеймс Бонд

Търсенето на следващия Джеймс Бонд остава едно от най-обсъжданите кастинг решения в Холивуд, но се появи изненадващ обрат: бивш Агент 007 може да е готов да се върне в ролята. Пиърс Броснан, който изигра ролята на елегантния британски шпионин в четири филма през 90-те и началото на 2000-те години, разкри, че би могъл да се изкуши да повтори ролята си, в зависимост от творческата визия на новия режисьор Дени Вилньов. 72-годишният Броснан коментира тази възможност по време на интервю за "Radio Times", когато беше попитан дали е "време за Агент 007 пенсионер". Отговорът му беше едновременно закачлив и интригуващ.

Снимка: Getty Images

"Жена ми Кийли и аз следим вълната от очаквания за това кой ще бъде следващият Джеймс Бонд", каза Броснан. "Има много добри кандидати и съм сигурен, че ще направят филма истинско зрелище. Не мисля, че някой иска да види 72-годишен Бонд с бръчки, но ако Вилньов има нещо предвид, бих го изслушал без колебание." Актьорът добави с хумор: "Защо не? Това е страхотно забавление. Може да бъде много забавно. Плешиви шапки, протези... кой знае?".

Наследството на Броснан като Бонд и бъдещето на Агент 007

Броснан остава любим на много фенове в ролята му на 007. Дебютът му в "Златното око" от 1995 г. съживи поредицата, последван от "Винаги ще има утре" (1997), "Само един свят не стига" (1999) и "Не умирай днес" (2002).

Неговата комбинация от чар и решителност помогна на Бонд да навлезе в нова ера, преди Даниел Крейг да поеме ролята през 2006 г.

Снимка: Getty Images

Размишлявайки върху времето, прекарано в смокинг, Броснан каза пред списание "SAGA" по-рано този месец: "Пожелавам им успех. Много се вълнувам да видя следващия човек, който ще се появи на сцената, и да видя изцяло ново излъчване и живот за този герой. Обожавам света на Джеймс Бонд. Той е бил много добър към мен. Това е дар, който продължава да ми дава. А аз сега съм просто член на публиката, седя и казвам: "Покажете ни какво ще направите".

Костюмът на Бонд е свободна от напускането на Крейг през 2021 г. след "Смъртта може да почака". В шест филма Крейг е спечелил 100 милиона долара, утвърждавайки се като един от най-успешните Бонд в историята.

Спекулациите за неговия наследник витаят от години, като актьорът Арън Тейлър-Джонсън сега се счита за фаворит. Макар Тейлър-Джонсън да избягва да потвърждава нищо, той признава пред "Esquire": "Не е моя работа да казвам каквото и да е.", пише "Marca".