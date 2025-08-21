БФС обяви: Не дължим пари на никого, за последната година има допълнителен приход от 7 млн. лева

Ръководството на Българския футболен съюз обяви в специално изявление, че няма задължения към никого, в това число играчи, институции, дружества и други.

„Във връзка с излезли публикации в медиите, че Българският футболен съюз има неизплатени повиквателни към футболистите от представителния национален отбор, заявяваме категорично, че БФС няма задължения към никого, в това число играчи, институции, дружества и други“, се казва в съобщението.

„Футболната централа е в отлично финансово състояние, като за последната година има допълнителен приход от 7 милиона лева към бюджета спрямо предходната година. На този фон БФС сключи няколко спонсорски договора през последните месеци, в резултат на което клубовете от Mr Bit Втора лига ще получат финансова помощ в размер на 800 хиляди лева. Всякакви други публикации и изявления в медиите, свързани с финансовото състояние на БФС, са манипулативни и не отговарят на действителното положение на централата“, завършва изявлението.

