Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, е в ареста

21 август 2025, 10:27 часа 238 прочитания 0 коментара
Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, е в ареста

21-годишният Виктор Илиев, който се вряза с колата си в автобус на градския транспорт в София, е изписан от болница. Той веднага е отведен в ареста от служители на ГДИН. Илиев е с наложена мярка "задържане под стража", съобщи Агенция "Фокус". Припомняме, че на 15 август мъжът се заби в автобус на нощния градски транспорт в София и уби пътник. Общо шестима пострадаха при пътното произшествие. 

ОЩЕ: Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола, претърпя тежка операция

При катастрофата загина лекар от Сирия. 61-годишният д-р Иса Али завършва медицина у нас, а след това работи в столичната Спешна помощ. Последните години от живота си посвещава на бежанците и подкрепата към тях.

С опасност за живота остават трима, сред тях и шофьорът на автобуса. Те са настанени в "Пирогов" и Военномедицинска академия.

В какво е обвинен?

На 21-годишния Илиев е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. В съдебната зала прокурор Събина Христова съобщи, че задържаният е употребил райски газ преди да се качи зад волана.

ОЩЕ: След тежката катастрофа в София: Автошколите под прицел и купуват ли се шофьорски книжки

Toй е имал шофьорска книжка от началото на месеца. За две седмици се е сдобил с цели 7 фиша за нарушения. Последните два от тях - в часове преди фаталната катастрофа.

Властите проверяват как е получил свидетелството си за управление. Пробите за алкохол и наркотици на Илиев са отрицателни.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
катастрофа автобус информация 2025 Виктор Илиев
