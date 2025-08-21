Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, е в ареста

21-годишният Виктор Илиев, който се вряза с колата си в автобус на градския транспорт в София, е изписан от болница. Той веднага е отведен в ареста от служители на ГДИН. Илиев е с наложена мярка "задържане под стража", съобщи Агенция "Фокус". Припомняме, че на 15 август мъжът се заби в автобус на нощния градски транспорт в София и уби пътник. Общо шестима пострадаха при пътното произшествие.

При катастрофата загина лекар от Сирия. 61-годишният д-р Иса Али завършва медицина у нас, а след това работи в столичната Спешна помощ. Последните години от живота си посвещава на бежанците и подкрепата към тях.

С опасност за живота остават трима, сред тях и шофьорът на автобуса. Те са настанени в "Пирогов" и Военномедицинска академия.

В какво е обвинен?

На 21-годишния Илиев е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. В съдебната зала прокурор Събина Христова съобщи, че задържаният е употребил райски газ преди да се качи зад волана.

Toй е имал шофьорска книжка от началото на месеца. За две седмици се е сдобил с цели 7 фиша за нарушения. Последните два от тях - в часове преди фаталната катастрофа.

Властите проверяват как е получил свидетелството си за управление. Пробите за алкохол и наркотици на Илиев са отрицателни.