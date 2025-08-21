Гонзо скочи на амбразурата: В БФС работят най-добрите професионалисти (ВИДЕО)

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов скочи на амбразурата да брани служителите на централата като заяви, че там работят най-добрите професионалисти у нас. Той стори това в дебютния епизод на новия подкаст на организацията. Както е известно, в последната година Гонзо и ръководството на БФС търпят сериозни критики за случващото се с родния футбол. От началото на този сезон пък редица клубове скочиха на съюза и Съдийската комисия, тъй като са крайно недоволни от работата на реферите.

Георги Иванов сподели, че 90 процента от хората, които са работили в БФС преди неговото идване, вече са сменени. Той бе категоричен, че иска да вижда във футболния съюз млади хора, които искат да се развиват. Президентът на централата допълни, че всички там се опитват да работят по нов и различен начин.

„Искам промяна! Искам млади хора!“

„90% от хората, които преди това работеха във футболния съюз, са сменени. Идват нови хора, млади хора. Хора с амбиция, с различни виждания. Хора, които искат да се развиват и да развиват клубовете в зоните, в които работят. Затова я правим тази промяна. Не казвам, че някой отпреди това, който е сменен или ще бъде сменен, не си е свършил работата. Искам промяна! Искам млади хора! Навлизаме в дигитален свят, който е много важен за нас“.

„Клубовете трябва да започнат да се подготвят, че ние оттук нататък трябва да работим по различен начин от този, който е сега. И ние работим по различен начин. Ние взимаме кадърни хора, които са, може би, най-добрите в сферата си. Смея да твърдя, че в БФС работят най-добрите професионалисти и затова, когато някой клуб има проблем, независимо кой е той, ние съдействаме и помагаме“.

„Ние, когато имаме проблеми, не се обаждаме на клубовете, така че може да разберете какви професионалисти работят, след като имаме 700 клуба и всеки ден се сблъскваме с проблеми, които клубовете смятат, че ние трябва да им помогнем и да ги решим. И ги решаваме повечето неща“, заяви президентът на БФС.

