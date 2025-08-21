В последния момент: Веласкес получи важно подсилване в състава си за АЗ Алкмаар

Българският футболен гранд Левски успя да картотекира в последния момент новото попълнение Никола Серафимов за мачовете с АЗ Алкмаар в плейофите на Лигата на конференциите. Това означава, че наставникът Хулио Веласкес ще може да разчита на северномакедонския национал още в първия двубой с нидерландския тим, който е тази вечер (21 август) от 21:00 часа на националния стадион "Васил Левски" в София.

Левски картотекира Никола Серафимов

Никола Серафимов бе под въпрос за срещата, като в сряда Веласкес заяви, че неговото попадане в групата все още не е сигурно заради документални пречки. Защитникът се забави с получаването на работна виза, с която да може да бъде картотекиран в турнирите на УЕФА и в българското първенство. Сега вече всичко е изрядно документално и Серафимов може да бъде използван в предстоящите мачове на Левски.

Серафимов ще бъде още една опция за защитата на Левски за предстоящия мач с АЗ Алкмаар. Той е от съвсем скоро в отбора и надали Веласкес ще му се довери като титуляр, но въпреки това е отлична новина, че испанецът ще може да разчита на него като опция от пейката. Ако не направи дебют срещу АЗ Алкмаар в София, Серафимов може да запише първите си минути като играч на Левски в реванша срещу нидерландците, тъй като шампионатният мач с Ботев Пловдив бе отложен.

Левски обаче на 100% няма да може да разчита на двама играчи, които са ключови за състава на Веласкес.