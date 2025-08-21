Войната в Украйна:

В последния момент: Веласкес получи важно подсилване в състава си за АЗ Алкмаар

21 август 2025, 10:17 часа 332 прочитания 0 коментара
В последния момент: Веласкес получи важно подсилване в състава си за АЗ Алкмаар

Българският футболен гранд Левски успя да картотекира в последния момент новото попълнение Никола Серафимов за мачовете с АЗ Алкмаар в плейофите на Лигата на конференциите. Това означава, че наставникът Хулио Веласкес ще може да разчита на северномакедонския национал още в първия двубой с нидерландския тим, който е тази вечер (21 август) от 21:00 часа на националния стадион "Васил Левски" в София.

Левски картотекира Никола Серафимов

Никола Серафимов бе под въпрос за срещата, като в сряда Веласкес заяви, че неговото попадане в групата все още не е сигурно заради документални пречки. Защитникът се забави с получаването на работна виза, с която да може да бъде картотекиран в турнирите на УЕФА и в българското първенство. Сега вече всичко е изрядно документално и Серафимов може да бъде използван в предстоящите мачове на Левски.

Никола Серафимов

Серафимов ще бъде още една опция за защитата на Левски за предстоящия мач с АЗ Алкмаар. Той е от съвсем скоро в отбора и надали Веласкес ще му се довери като титуляр, но въпреки това е отлична новина, че испанецът ще може да разчита на него като опция от пейката. Ако не направи дебют срещу АЗ Алкмаар в София, Серафимов може да запише първите си минути като играч на Левски в реванша срещу нидерландците, тъй като шампионатният мач с Ботев Пловдив бе отложен.

Левски обаче на 100% няма да може да разчита на двама играчи, които са ключови за състава на Веласкес.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Левски Никола Серафимов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес