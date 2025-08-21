Войната в Украйна:

Страхотна Стилияна Николова се класира на два финала на Световното първенство в Рио

21 август 2025, 10:04 часа 405 прочитания 0 коментара
Стилияна Николова се класира за финалите на обръч и на топка и е на второ място в квалификациите за многобоя след първите два уреда на 41-ото Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, а Ева Брезалиева е 14-а до момента.

Николова се представи много силно

Николова игра много силно и с актив от 58.750 точки (29.350 на обръч и 29.400 на топка) е на втора позиция класирането за индивидуалния многобой. Първите 18 грации от пресявките (сумиране на трите най-добри резултата) ще определят новата световна шампионка в многобоя в петък. Възпитаничката на Валентина Иванова се класира за финалите в неделя с трети по сила резултат на обръч от 29.350 (трудност 12.800; артистичност 8.350; изпълнение 8.200) и втори на топка от 29.400 (12.800; 8.200; 8.400).

Предстоят съчетанията на бухалки и лента 

Другата българка Ева Брезалиева стартира също стабилно и със сбор от 55.500 (28.150 на обръч и 27.350 на топка) заема временното 14-о място. Грацията, водена от Бранимира Маркова, се класира 13-а на обръч с 28.150 (12.600; 7.700; 7.900) и 11-а на топка с 27.350 (12.000; 7.400; 8.000). Така тя остана извън финалистките.

Ева Брезалиева

Лидер в квалификацията е олимпийската шампионка от Париж 2024 Даря Варфоломеев (Германия) с 60.950 точки (30.600 на обръч и 30.350 на топка), а трета е Таисия Онофричук (Украйна) с 58.150 (30.600 на обръч и 27.550 на топка).

Съдия за България е Филипа Филипова, която изтегли бял лист и пропусна днешния състезателен ден. На шампионата участват 98 индивидуални гимнастички.

По-късно днес предстоят съчетанията с бухалки и лента, след което ще станат ясни първите 18 за финала на индивидуалния многобой, както и финалистките на отделните уреди. Потокът на българките стартира в 15.00 българско време. Стилияна Николова е със стартов номер 8, а Ева Брезалиева 10-а. И двете започват със съчетание с бухалки.

Бойко Димитров
