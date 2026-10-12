Китайските електромобили настъпват в Европа, ЕС очаква отстъпки от Пекин

Докато Европа и Китай са на прага на търговска война, Пекин е изправен пред ясен избор: да направи отстъпка, за да намали напрежението, или да налее масло в огъня. Той трябва да избере първото, а постепенното премахване на стимул, който възнаграждава автомобилните му производители за повече продажби в чужбина, е добро начало.

Премахването на данъчното възстановяване, което от десетилетия подпомага китайските износители, само по себе си няма да разреши всички възражения на Европейския съюз. Но то би било първа стъпка към преодоляването на един от най-големите източници на напрежение - търговския дефицит с Китай, който вече надхвърля 1 млрд. долара дневно. По-важното е, че подобен ход би бил конкретен знак за готовността на Пекин да направи компромис.

Има и друга убедителна причина. Китай се опитва да ограничи ценовата война и излишните производствени мощности, които създават проблеми на автомобилната му индустрия. Постепенното намаляване и окончателното премахване на възстановяването на ДДС в размер на 13% при износ на електромобили би засилило натиска върху по-слабите производители да свият дейността си или да я прекратят. Същевременно най-силните износители ще трябва да се конкурират благодарение на собствените си предимства. Още: ЕС сформира автомобилен съюз, за ​​да противодейства на експанзията на Китай

Механизмът за възстановяване на данъци датира от 1985 г., когато Китай се стремеше да получава валутни приходи и да развива производствения си потенциал. Подобни стимули са разпространени по света. Те позволяват на износителите да си възстановят данъците, платени върху суровините за производството на стоки, продавани в чужбина. През 2021 г. Пекин започна да намалява плащанията за отрасли като стоманата, алуминия, медта, соларните продукти и батериите, които вече бяха достатъчно развити, за да не се нуждаят от тях.

Електромобилите вече са готови да се присъединят към този списък. Макар китайските автомобилни производители да продават в чужбина от повече от 20 години, едва наскоро те започнаха да затвърждават позицията си на водещи световни износители на автомобили, използващи чиста енергия. Очаква се тази година да продадат над 12 млн. превозни средства в чужбина - включително леки автомобили, автобуси и камиони. Това е ръст от 44% спрямо 8,3 млн. през 2025 г., според скорошна оценка на Китайската асоциация за леки автомобили. В Европа китайските марки, които преди пет години бяха почти непознати, вече изпреварват по продажби южнокорейските и японските си конкуренти.

Китайските данъчни облекчения за износ под натиск заради работните места в Европа

Но спечелването на пазарен дял само по себе си не е проблемът. Европейските политици се тревожат за въздействието върху работните места. Автомобилостроенето остава един от най-важните отрасли на континента и осигурява заетост на милиони хора пряко и чрез мрежите от доставчици. Най-големият германски синдикат предупреди миналата седмица за трудов конфликт, след като Volkswagen AG прекрати редица споразумения за заплатите, като изрично посочи засилващия се ценови натиск от китайските производители. Германският гигант вече обяви съкращаването на 100 000 работни места, а BMW AG планира да премахне до 8000 позиции. Още: Безмилостна инвазия: 70% ръст на износа на китайски коли

Този натиск обяснява защо Пекин трябва да предложи нещо повече от заплахи за ответни мерки, когато еврокомисарят по търговията Марош Шефчович се срещне с китайския си колега Ван Уънтао в четвъртък. Постепенното премахване на данъчното възстановяване при износ би намалило предимството на китайските производители по отношение на разходите, без да се прибягва до квоти или други ограничения върху пазарите, на които могат да продават.

Премахването на данъчното възстановяване би имало сериозни последици. Годините на ценова конкуренция оставиха голяма част от автомобилната индустрия с ниски маржове на печалба, което прави това облекчение особено ценно. Миналата година плащанията достигнаха общо 318 млрд. долара. Отмяната им би принудила производителите да повишат цените, да намерят допълнителни възможности за намаляване на разходите или просто да понесат удара. Моята приблизителна оценка, основана на приходите на BYD Co. от автомобилни продажби в чужбина и броя на продадените превозни средства, показва, че данъчното облекчение може да е възлизало на цели 16,8 млрд. юана (2,5 млрд. долара) през първата половина на годината. Това е повече от нетната печалба на компанията от 12,3 млрд. юана за същия период.

Все пак си струва данъчното възстановяване да бъде премахнато постепенно за период от година или повече. Автомобилните дилъри и другите партньори в чужбина познават добре това облекчение. Те вече са започнали да го включват в очакванията си за цените и са договорили отстъпки от китайските износители.

През последните две години Пекин се опитва да овладее ожесточената конкуренция, която понижава цените и печалбите. Постепенното премахване на стимула би подпомогнало тази цел. Производителите с по-голям мащаб и по-стабилни баланси биха били в по-добра позиция да понесат финансовия недостиг, докато по-слабите участници биха се оказали под още по-силен натиск да ограничат загубите си. Още: За един милиард долара: Как китайският гигант BYD тихомълком се отказа от фабриката си в Турция?

Целта на китайската индустриална политика беше да създаде производители на електромобили, конкурентоспособни в световен мащаб. След като тази цел вече е постигната, най-успешните автомобилни компании трябва да покажат, че могат да печелят на чуждите пазари, без данъкоплатците да плащат сметката. Премахването на данъчното възстановяване би дало глътка въздух на Европа и другите пазари, като същевременно принуди пренаселената автомобилна индустрия най-сетне да съзрее.

Автор: Джулиана Лиу