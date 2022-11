Кметът на Киев предупреждава за най-тежката зима от времената на Втората световна война

Кличко допълни, че в Киев се очаква "най-лошата зима от времената на Втората световна война."

Вероятно ще се наложи и да се евакуира част от града, макар властите да не искат да се стига до там, допълни още кметът и обвини руския президент Владимир Путин в опит да накара жителите на Киев да бягат, нанасяйки удари по гражданската инфраструктура.

Припомняме, че от 10 октомври руската федерация започна атаки срещу обекти на критичната инфраструктура на Украйна. В рамките на едно денонощие бяха нанесени щети на 30% от енергийната инфраструктура на страната. От тогава атаките не са спирали.

The mayor of #Kyiv Klitschko allowed a partial evacuation from Kyiv in case of a large-scale power outage. pic.twitter.com/ZYdfiWAGFN