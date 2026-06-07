Кога ще падне режимът на Кремъл? Говори авторът на "Г-н Никой срещу Путин"

"Руската държава прави всичко възможно статистиката за загиналите във войната да я няма. Никой да не знае колко хора са загинали в тази война, защото това ще предизвика краха на режима. Дори в такъв малък град като Карабаш е много трудно да се води такава статистика. Много е сложно", каза в интервю за предаването "На Фокус" по "Нова телевизия" Павел Таланкин, който е автор на филма "Г-н Никой срещу Путин".

Той разказа, че има свои ученици, които са се върнали вкъщи в цинкови ковчези. "Съвсем наскоро един мой бивш ученик на 19 години го докараха в ковчег. Представяте ли си - животът на един човек завършва след завършване на училище", добави Таланкин, разказвайки, че в момента пропагандата е толкова силна, че призовава учениците да умрат във войната.

Пропагандата в училище: "Пригожин е герой"

Таланкин е възмутен, че са канили ръководителят на "Вагнер" в училище. "Дори нямам думи в речника си, за да мога да опиша какво беше това. Човек, който е грабил, убивал, изнасилвал в съседната държава мирни хора - идва в училището и на учениците го представят като герой", добави Таланкин.

"В Русия режимът е такъв, държавата е такава, че просто е невъзможно да си срещу режима. Може би заради защитата, за запазването на себе си, децата се стараят да се абстрахират от всичко това. Освен това няма никакъв бунт сред учителите и учениците. Ако говорим за учениците, можеш да не гледаш телевизия, да не четеш вестници, но си длъжен да ходиш на училище. Сега има такива часове - на пълни обороти се води такава пропаганда, да отидеш и да умреш", добави Таланкин.

Учителите масово напускат работа

Таланкин заяви, че 2023 г. е била обявена за година на педагога и наставника и през тази година са напуснали 193 хил. учители, не педагози и организатори, не технически персонал.

"Хора, които просто се вдигнаха и си тръгнаха. Имаше хора, които си тръгнаха поради свои причини - ниски заплати или човекът е прегорял, но познавам много преподаватели, твърде много, които си тръгнаха точно защото не можеха да се занимават с пропаганда в руското училище", добави още Таланкин.

Филмът и страхът

Стана ясно, че филмът "Г-н Никой срещу Путин" е сниман в продължение на две години, докато Таланкин е живял в Русия, а четири месеца след като напуска страната, той е работил по него.

"Когато реших да документирам всичко това и да направя този филм, не исках да напусна страната. Мислех, че в краен случай ще сменя региона, но след това в Русия започнаха да излизат репресивни закони срещу хората, които по някакъв начин изказват мнението си срещу войната. Могат да те вкарат в затвора за 7 години за антивоенно изказване", добави Таланкин.

Руски съд забранява филма

Съд в Челябинск забрани филма „Г-н Никой срещу Путин“. Съдът потвърди твърдението на прокуратурата, че филмът показва лица на деца без разрешението на родителите им, съобщи изданието „Това е моят град“. По време на заседанието прокурорът отбелязал, че филмът съдържа „терористична пропаганда“, защото показва синьо-бялото знаме, използвано от противниците на войната в Украйна и руското подразделение в украинските въоръжени сили - „Легионът за свобода на Русия“. ОЩЕ: Руски съд забрани излъчването на носителя на Оскар "Г-н Никой срещу Путин"