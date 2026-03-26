Руски съд забрани излъчването на носителя на Оскар "Г-н Никой срещу Путин"

Съд в Челябинск забрани филма, спечелил „Оскар“, „Г-н Никой срещу Путин“. Съдът потвърди твърдението на прокуратурата, че филмът показва лица на деца без разрешението на родителите им, съобщи изданието „Това е моят град“. По време на заседанието прокурорът отбелязал, че филмът съдържа „терористична пропаганда“, защото показва синьо-бялото знаме, използвано от противниците на войната в Украйна и руското подразделение в украинските въоръжени сили - „Легионът за свобода на Русия“. Освен това ищецът заяви, че филмът отразява негативно отношение към настоящото правителство и воденето на войната в Украйна, допълни Сибирь. Реалии.

Коя е първата жена спечелила Оскар за операторско майсторство (СНИМКИ)

Искът

Искът за спиране на показването на филма се отнася до блокирането на три платформи: VK-video, Yandex.kz и Motion Video, отбелязва Mediazona.

Още: "Не на войната": Силни политически послания на наградите "Оскар"

През 2026 г. филмът „Г-н Никой срещу Путин“ спечели „Оскар“ за най-добър документален филм. Един от създателите на филма, Павел Таланкин, е работил няколко години в училище в град Карабаш в Челябинска област. След началото на войната срещу Украйна, Таланкин, по указание на Министерството на образованието, започва да прави видеорепортажи за уроци по патриотично възпитание, „Разговори за важни неща“, събрания, училищни събрания и други събития. През юни 2024 г. Таланкин напуска Русия с кадрите. По-късно, заедно с американския документалист Дейвид Боренщайн, те монтират филма. По-рано през февруари лентата спечели и наградата на Британската академия за филмови и телевизионни изкуства BAFTA.

