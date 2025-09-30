Кои държави подкрепиха плана на Тръмп за Газа: Ето какво предвижда той

Френският президент Еманюел Макрон заяви в "X", че приветства усилията на американския си колега Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа и освобождаване на всички заложници, предаде Ройтерс. "Очаквам Израел да се ангажира решително на тази основа. "Хамас" няма друг избор, освен да освободи незабавно всички заложници и да следва този план", подчерта Макрон. Канцеларията на италианската премиерка Джорджа Мелони също приветства предложението на Тръмп и заяви, че страната е готова да помогне в тясно сътрудничество със САЩ, европейски партньори и регионални сили.

Подкрепа за Тръмп и за плана му за Газа

"Предложението, представено днес от президента на САЩ Доналд Тръмп, може да бележи повратна точка, като позволи трайно прекратяване на враждебните действия, незабавното освобождаване на всички заложници и пълен и сигурен хуманитарен достъп за цивилното население", се казва в изявлението. "Хамас", в частност, който започна тази война с варварската терористична атака на 7 октомври 2023 г., сега има възможност да я прекрати, като освободи заложниците, се съгласи да не играе никаква роля в бъдещето на Газа и се разоръжи напълно", според същия източник.

ООН също потвърди подкрепата си за мирното предложение на американския президент Доналд Тръмп, отбелязва ДПА. "Приветстваме всички посреднически усилия и ООН е готова да окаже подкрепа, включително, както можете да очаквате, с предоставянето на хуманитарна помощ", заяви говорител на ООН пред журналисти в Ню Йорк в отговор на въпрос за плана на Тръмп.

"Както знаете, ООН е в контакт с всички различни посреднически усилия на различните посредници, независимо дали става дума за усилията на САЩ или за други усилия на Катар и Египет", според същия източник.

Коментарите на ООН бяха направени след като Белият дом публикува плана, но преди Тръмп и Нетаняху да приключат пресконференцията си. На пресконференцията Тръмп заяви, че САЩ ще подкрепят усилията на Израел да използва сила срещу "Хамас", ако палестинската ислямистка група отхвърли плана, отбелязва ДПА.

Какъв е планът на Тръмп за Газа?

Белият дом публикува плана от 20 точки за уреждане на проблема в Газа, който предвижда временно външно управление с международно участие под ръководството на Доналд Тръмп. Тръмп казва, че планът е получил предложения от „толкова много страни“, включително Саудитска Арабия, Катар, Йордания и Египет. Арабските и мюсюлманските страни са се ангажирали да „демилитаризират Газа“ като част от плана, заяви Тръмп, добавяйки, че Нетаняху ще има подкрепата на САЩ, за да „направи каквото трябва“, за да „унищожи“ "Хамас".

Планът не предвижда принудително разселване на жителите на палестинския анклав според документа, публикуван от Белия дом. „Никой няма да бъде принуден да напусне Газа, а тези, които желаят да напуснат, ще могат да го направят и да се върнат свободно“, се казва в публикувания план. „Ще насърчаваме хората да останат и ще им предлагаме възможността да изградят по-добра Газа“, се посочва още в документа.

Американските предложения за уреждане на проблема в Ивицата Газа не предвиждат анексиране или окупация на палестинския анклав от Израел, но призовават за разполагане на „международни стабилизационни сили“ там. „Израел няма да окупира или анексира Газа“, се казва в документа. „Съединените щати ще работят с арабски и други международни партньори за създаване на временни международни стабилизационни сили и незабавното им разполагане в Газа“, се казва в плана.

Това също така потвърждава, че според Вашингтон радикалното палестинско движение „Хамас" и други групировки са съгласни да не играят никаква роля в управлението на Газа, пряко или косвено, под каквато и да е форма. Планът бе публикуван на срещата на Доналд Тръмп с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Това е планът, който американският президент бе разпространил сред арабските лидери миналата седмица по време на срещата им в Ню Йорк в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Предложеният план включва „съвет за мир“, който да наблюдава изпълнението му, начело с Тръмп, който твърди, че бившият британски премиер Тони Блеър също ще участва.

