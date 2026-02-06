Чешкият премиер популист явно пак ще точи евросубсидии с бизнес империята си

Чешкият министър-председател Андрей Бабиш е изправен пред нови обвинения - че така и не е прекъснал напълно връзките със своята селскостопанска империя, след като публично обеща да го направи, за да избегне сериозен конфликти на интереси както при заемането на длъжността си в Прага, така и в Брюксел. При поемането на чешкия премиерски пост през декември 2025 г. той се ангажира да прекъсне всички връзки с компанията си Agrofert - една от най-големите групи в областта на селскостопанските продукти и химикалите в Централна Европа.

Президентът Петр Павел изискваше от него да предприеме тази стъпка, преди да одобри правителството му, а Бабиш настояваше, че децата му ще получат дялове в Agrofert едва след смъртта му.

Как компанията прибра милиони евросубсидии

Ангажиментът имаше за цел да отговори на дългогодишните опасения за конфликт на интереси. По време на предишния мандат на Бабиш одитори от ЕС и национални одитори установиха, че компанията е получила неправомерно най-малко 208 млн. евро под формата на селскостопански субсидии от ЕС и национални субсидии, което доведе до спиране на плащанията и изисквания за възстановяване на сумите.

На равнище ЕС залогът е още по-голям, тъй като в качеството си на министър-председател Бабиш понастоящем участва в преговорите за следващия дългосрочен бюджет на блока, включително разходите за селското стопанство, от които Agrofert се е възползвала преди.

Обещанията на Андрей Бабиш за пълно прекъсване на връзките с Agrofert сега се поставят под въпрос, въпреки че министър-председателят настоява, че е направил много повече от изискваното от закона.

Изтекъл документ разкрива детайли

Изтекъл правен документ, който претендира да очертае новите му отношения с компанията, описва структура на доверително управление, която го освобождава от ежедневното вземане на решения само докато остава на поста си и която прехвърля правомощията за вземане на решения на семеен механизъм за управление, след като политическата му кариера приключи. Документът от 18 страници, датиран от 17 декември, беше публикуван за първи път от чешкия медиен канал Seznam Zprávy. Потвърден е и от Politico, които са видели копие от него.

В документа се казва, че тръстът има за цел да гарантира „независимо управление през периода, в който (учредителят) заема длъжността член на правителството“. След като този период приключи, било то чрез напускане на длъжността от Бабиш или смърт, бизнесът автоматично ще премине към „семейно управление“.

Опозицията атакува

Опозиционните депутати се възползваха от документа като доказателство, че Бабиш ще продължи да има силни лични и семейни интереси, свързани с Agrofert, през целия си живот, което потенциално може да мотивира решенията му както на национално, така и на европейско ниво.

„Новината за нерешения конфликт на интереси на Андрей Бабиш е просто черешката на тортата“, заяви парламентарният лидер на либералната Чешка пиратска партия Олга Рихтерова по време на законодателен дебат в Прага тази седмица. „Става ясно, че стари кучета не можеш да научиш нови трикове. Старите практики, използвани, когато Agrofert беше паркирана в доверителни фондове, изглежда, ще бъдат приложени отново по много подобен начин".

Дануше Нерудова, член на Европейския парламент от партията „Кметове и независими“/ЕНП, заяви пред Politico, че тази договореност запазва личния стимул за защита на интересите на семейния бизнес. „Неговите компании са се възползвали неправомерно от селскостопанските субсидии на ЕС в миналото. Този стимул не изчезва просто защото структурата е преименувана", смята тя.

Предвид последиците за бюджета на ЕС, Европейската комисия заяви, че следи развитието на ситуацията, и подчерта правилото си, че „всяко лице, номинирано в държава членка да участва в изпълнението на бюджета, не трябва да предприема действия, които могат да доведат до конфликт между неговите интереси и тези на Съюза“.

Реакцията на Андрей Бабиш

Самият Андрей Бабиш отговори на статията на Seznam Zprávy в друг вестник. Той не опроверга автентичността на документа и споменаването в него на продължаващ семеен интерес, но заяви, че не е направил нищо нередно.

„Това, което казах по-рано, важи и в този случай. Направих много повече от това, което законът изискваше от мен. Акциите на компанията, която изградих в продължение на почти 30 години, никога няма да ми бъдат върнати“, заяви той пред Deník N.

Какво се знае за Agrofert?

Agrofert е чешки конгломерат с централа в Прага. Той оперира в селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, химическата промишленост, строителството, логистиката, горското стопанство, енергетиката и медиите в Европейския съюз и дори в Китай, като има над 250 дъщерни компании.

Повечето от тях са пряка собственост на дружеството, а малка част от портфейла се състои от компании, в които фирмата майка има съществено влияние. Дружествата на Agrofert оперират предимно в Централна Европа - в Чехия, Словакия, Германия и Унгария. Освен това оперират в още 18 държави и са на 4 континента.

Това е едно от най-големите дружества в Чешката република. Селскостопанските компании на конгломерата управляват около 1000 кв. км земя в страната. По-голямата част от земята е под наем. Към 2017 г. конгломератът е имал 33 хиляди служители, 22 хиляди от които в Чехия.

Андрей Бабиш е ръководил конгломерата до януари 2014 г. и е бил негов собственик до 2017 г., когато е бил принуден да прехвърли собствеността върху компанията на два доверителни фонда – AB private trust I и AB private trust II, контролирани от семейството му и адвокатите му, за да се съобрази с новото законодателство за конфликт на интереси, прието от парламента. Впоследствие той отново стана единствен собственик на Agrofert.

Политически дебат в Прага

Когато популистът Бабиш пое ангажимент да се оттегли от Agrofert миналата година, тонът му беше категоричен. „Реших да се откажа безвъзвратно от компанията Agrofert“, заяви той през декември. „Никога няма да я притежавам, няма да имам никакви икономически отношения с нея и няма да поддържам никакъв контакт с нея. Децата ми ще получат Agrofert едва след смъртта ми".

Андрей Бабиш повтори защитната си теза тази седмица, като заяви пред чешката информационна агенция ČTK, че акциите на Agrofert никога няма да му бъдат върнати и че няма да се възползва от тях до края на живота си. Той заяви, че споразумението е в съответствие както с чешкото, така и с европейското законодателство, и обвини критиците си, че се опитват да го лишат от собствеността му.

Премиерът вече е заявявал, че всеки конфликт ще бъде разрешен, след като тръстът влезе в сила. Той пропусна самоналожения си краен срок в началото на януари за приключване на прехвърлянето на акциите, като заяви, че все още очаква одобрение от финансовите власти в две страни от ЕС.

Давид Котора - изпълнителен директор на Transparency International - Чехия, заяви, че тръстът „в момента е неактивна фасада“, тъй като прехвърлянето на акциите все още не е осъществено. Според него, дори и да бъде активиран, той пак няма да отговаря на стандартите на ЕС: „Тази структура явно не може да издържи европейските регулации относно конфликтите на интереси при преразпределението на публични средства“.

По време на парламентарната сесия във вторник Бабиш отхвърли повторното разследване като „фестивал на лицемерието“. „Това не е спонтанна защита на демокрацията. Това е политически театър“, заяви той, като подчерта, че Agrofert не получава никакви субсидии, докато тръстът не влезе в сила. „Вие измислихте конфликта на интереси, защото не сте в състояние да ме победите", твърди той, обръщайки се към опозицията.

Депутатите от партията му ANO се обединиха зад него, отхвърляйки оценките за нерешени конфликти на интереси. В съвместно изявление пред Politico евродепутатите Онджей Кнотек и Клара Досталова заявиха, че премиерът е предприел стъпки, „които надхвърлят изискванията на чешкото и европейското законодателство“. Той е се отказал от собствеността и контрола над Agrofert завинаги, казаха те, и няма да се възползва от компанията до края на живота си.

Цитиран е и експерт по регулаторна и публична политика, който отбелязва, че чешките правила за конфликт на интереси никога не са били създадени за политици с бизнес империи от мащаба на Agrofert. „Законът не цели да отделя политиците от техните активи завинаги. Целта му е да управлява конфликтите, докато те са на власт", смята Петр Бартон. Обещанията да се отиде по-далеч може да имат политическа стойност, но „нямат правна сила“, добавя той.