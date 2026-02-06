Рамзан Кадиров се готви да заграби апетитни активи от окупирана Украйна

Лидерът на Чеченската република Рамзан Кадиров продължава да се опитва да извлече лична полза от руската окупация на Украйна. Украинската партизанска група „Атеш“, базирана в Крим, съобщи на 2 февруари, позовавайки се на свои агенти, действащи в окупираната Запорожка област, че войници от 78-ми чеченски моторизиран стрелкови полк „Ахмат Север“ (42-ра моторизирана стрелкова дивизия от 58-ма комбинирана армия на Южния военен окръг) се готвят да завземат доходоносни активи в град Токмак, който е под руски контрол.

Целта е неофициално да ги прехвърлят на „структури, базирани в Грозни“, гласи информацията - вероятно тук се има предвид режима на Кадиров в Чечения.

Кадиров поглежда към активи на селскостопанскки фирми и търговски вериги

„Атеш“ съобщи, че чеченските войници правят опис на активите на селскостопански компании и търговски вериги, като същевременно увеличават натиска върху местните предприемачи да предадат имуществото си на чеченските войници.

Снимка: Telegram

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - ISW - обръща внимание на твърдението и посочва, че макар да не може да потвърди независимо докладите на "Атеш", те отразяват модел на поведение, който чеченските войници и служители са проявявали в окупирания Мариупол. Там Кадиров и неговите съюзници са получили достъп до металургичния комбинат „Илич“ и са завзели други доходоносни активи от града за личното обогатяване на чеченския лидер.

Руски компании инвестират в ресурси от окупирана Украйна

Руски компании пък активно инвестират в проекти за добив на ресурси в окупираните региони на Украйна. Правителството на Луганската народна република (Луганска област на Украйна) обяви на 30 януари, че е издало четири лиценза за добив на злато на неидентифициран инвеститор за обект в окупирания район на град Антрацит. Лицензите предвиждат проучване, добив и търсене в обекта. Руската медия РБК отбеляза, че обявлението на правителството на ЛНР вероятно се отнася до находището Бобриковское, което съдържа 1,6 тона злато и 10 тона сребро.

Медията също така съобщи, че базираната в Москва компания "Бобриковское" е спечелила 20-годишен лиценз за проучване и добив на минерали в едноименното златно находище. Фирмата е регистрирана като дружество с ограничена отговорност в руската столица през октомври 2024 г. - два месеца след като правителството на ЛНР за първи път обяви намерението си да привлече инвеститор за проекта за находището. Името ѝ подсказва, че "Бобриковское" е създадена с единствената цел да инвестира в проекта за това находище.

Компания със седалище в Луганска област – „Алчевскпромгруп“ – също спечели права за проучване и добив на злато и сребро в находището „Бобриковское".

Русия инвестира значително в миннодобивната промишленост в окупирана Украйна, особено в окупираните области Донецк и Луганск. Отделни руски компании вероятно ще увеличат инвестиционните си проекти в тези добивни индустрии, смятат от ISW.

