Руски генерал-лейтенант е в тежко състояние след опит за покушение в Москва

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев е в тежко състояние след като е бил прострелян в Москва, докато е излизал от апартамента си. Нападателят е произвел няколко изстрела в гърба му и е избягал от местопрестъплението, съобщават днес руски медии. Генералът е транспортиран в болница, където остава в тежко състояние.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев е известна фигура в руските военни среди. Владимир Алексеев е известен с това, че бе записал видеоклип по време на бунта на Евгений Пригожин през лятото на 2023 г., в който призовава ЧВК "Вагнер" да преразгледа решението си, въпреки че се смята за един от основателите и кураторите на частната военна компания.

Алексеев е роден в село Голодки във Виническа област на Украйна. Завършил е Рязанското въздушно-десантно училище. От 2011 г. заема длъжността първи заместник-началник на ГРУ. Той е един от ръководителите на руската военна операция в Сирия, за което получава наградата "Герой на Русия" през 2017 г.

Той е и един от основателите на Доброволческия корпус на руското военно министерство, който включва различни "доброволчески" руски части, като например ЧВК "Редут". Също така е и един от основателите на наскоро разформированата бригада "Еспаньол", чието ядро ​​се състои от руски футболни фенове.

В Украйна Алексеев е обявен за военен престъпник.

