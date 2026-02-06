Тийнейджъри офлайн: Германия обсъжда забрана за социалните мрежи

След като Австралия стана първата страна, която миналата година забрани използването на социални мрежи от деца, все повече европейски държави предприеха подобни стъпки заради опасения от негативните ефекти от използването на социални мрежи върху младите хора. Християндемократическият съюз (ХДС) в Германия, воден от канцлера Фридрих Мерц, обмисля да ограничи достъпа на деца под 16-годишна възраст до социални мрежи, заявиха високопоставени членове на партията, цитирани от Ройтерс.

ОЩЕ: Мярката ще е трудна: Мнозинството германски тийнейджъри са против забраната на смартфоните в училищата

Социалните мрежи под въпрос

Ръководителят на влиятелното Обединение на християнските профсъюзи (CDA, структура към ХДС) Денис Ратке заяви, че "динамичните развития в социалните мрежи" изпреварват медийната грамотност. "На много места социалните мрежи са сбор от омраза и фалшиви новини. Затова приветствам идеята да се последва примерът на Австралия и да се въведе възрастова граница", каза той.

Вестник "Билд" съобщи, че местната организация на ХДС в северната провинция Шлезвиг-Холщайн е внесла предложение, което да бъде обсъдено на предстоящия национален партиен конгрес на 20 и 21 февруари.

ХДС е най-голямата партия в управляващата коалиция в Германия, в която участва и лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП).

ОЩЕ: И Гърция готви да забрани социалните мрежи за деца

"Законово установената минимална възраст от 16 години за отворени платформи, придружена от задължителна проверка на възрастта, поставя ясна защитна граница и отчита специфичните потребности на младите хора в развитието им", пише в текста на предложението. Не се уточнява за кои платформи биха важили ограниченията, но в предложението се споменават TikTok, Instagram и Facebook.

Вестникът цитира генералния секретар на ХДС Карстен Линеман, който заявява, че подкрепя строгото възрастово ограничение.

"Подкрепям ползването на социалните мрежи след 16-годишна възраст", каза той пред изданието. "Децата имат право на детство. Трябва да ги защитим и в дигиталния свят от омраза, насилие, престъпления и манипулативна дезинформация. В социалните мрежи те са изложени на съдържание, което не могат да класифицират и осмислят", добави той.

ОЩЕ: "Мръсният Санчес е тиранин и предател": Забраната на социални мрежи за младежи в Испания вбеси Мъск (ВИДЕО)

В Германия се води все по-оживена дискусия за потенциалните негативни ефекти на социалните мрежи върху децата, а правителството миналата година назначи специална комисия, която да проучи как младите хора могат да бъдат защитени от потенциални вреди. Очаква се комисията да представи доклад по-късно тази година.

Торстен Шмиге, ръководител на организацията, която обединява медийните регулатори на провинциално ниво, заяви, че проблеми като кибертормоз, онлайн сексуален тормоз и език на омразата се разглеждат много сериозно. По думите му социалните мрежи също трябва да предприемат действия. "Ако доброволните мерки не са достатъчни, като последна стъпка може да се обмисли и забрана", каза той.