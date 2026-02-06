Войната в Украйна:

Уикенд за книга или за планина? Времето утре - 7 февруари 2025 г.

06 февруари 2026, 13:13 часа 321 прочитания 0 коментара
На 7 февруари 2026 . минимални температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 4°. Облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На отделни места в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб, в Североизточна България до умерен западен вятър. Максималните температури в Северна България ще бъдат между 5° и 10°, в Южна – между 11° и 14°, в крайните югозападни райони до 17°, в София 10°-11°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Сняг в планините

В планините ще бъде предимно облачно с валежи от сняг, под 1500-1600 метра от дъжд. Ще духа силен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

Облачно над морето

По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но без валежи. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Температурата на морската вода е 6°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В неделя

В неделя облачността ще е по-често значителна. На отделни места, главно в Южна, по-късно и в Източна България ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Все още ще е топло, но с умерен северозападен вятър дневните температури ще започнат да се понижават.

Снимки: iStock

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
