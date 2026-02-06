Тръмп пусна расистко ВИДЕО, показа семейство Обама като маймуни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува конспиративно видео, в което бившият президент Барак Обама и съпругата му Мишел са изобразени като маймуни. То е публикувано снощи в социалната му мрежа "Truth Social", и посветено на президентските избори от 2020 г. Видеото, с продължителност малко повече от минута, представя предполагаеми доказателства за неправомерни действия по време на изборите, които президентът републиканец твърди, че е спечелил и за които казва, че са му били откраднати.

ОЩЕ: Президентът на Косово: Тръмп заслужава Нобелова награда и аз ще го номинирам

Точно преди края на публикацията, за две секунди се появява видеомонтаж със смеещите се лица на съпрузите Обама върху телата на маймуни, с джунгла на заден план.

Песента "The Lion Sleeps Tonight" се възпроизвежда на заден план, когато се появяват семейство Обама.

Офисът на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм, потенциален кандидат за президент на Демократическата партия през 2028 г. и виден критик на Тръмп, разкритикува публикацията. "Отвратително поведение от страна на президента. Всеки един републиканец трябва да осъди това. Сега", написа Нюсъм в "X".

Бен Роудс, бивш висш съветник по националната сигурност и близък довереник на Барак Обама, също осъди изображенията.

Обама е единственият чернокож президент в американската история и подкрепи опонентката на Тръмп Камала Харис по време на кампанията му на президентските избори през 2024 г.