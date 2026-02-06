Оставката на Румен Радев:

Фестивал "Възможното образование" 2026 с богата програма за свързване и общност

06 февруари 2026, 13:10 часа 356 прочитания 0 коментара
Фестивал "Възможното образование" 2026 с богата програма за свързване и общност

"Свързаност, принадлежност, общност" е темата на тазгодишното издание на Фестивал "Възможното образование", който ще се състои в Регионален център за съвременни изкуства "Топлоцентрала", между 5 и 8 март. Събитието по традиция събира учители, родители, специалисти, млади хора и всички, които вярват, че образованието може да бъде пространство на човечност, уважение и реална връзка между хората.

В период, в който обществото ни все по-често се сблъсква с агресия и отчуждение, фестивалът се фокусира върху онова, което зависи от нас. Затова и темата тази година избрахме да е "Свързване, принадлежност, общност". Това е покана да погледнем към добрите примери с конкретни практики, които показват, че е възможно да се изграждат училища и домове, в които всяко дете и всеки възрастен имат значение.

Идеята е не да илюстрираме добре познатите проблеми в системата, а да срещнем хора и организации, избрали може би по-трудния, но и по-смислен път на изграждане на доверие, сътрудничество и подкрепа.

Още: 90 години от рождението на Вацлав Хавел: 30-ият София Филм Фест със специална панорама

Програмата

В рамките на четирите фестивални дни програмата включва документални филми, дискусии и работилници. Темите са училищна медиация, социално-емоционално учене, възстановителни практики, ненасилствена комуникация, адаптация на учениците в преходни класове, както и ателиета за свързване през творчество, включително през подхода Реджо Емилия, творчески ателиета,.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Откриването на 5 март е с прожекцията на българския документален филм "Артисти за деца" (2024). Филмът разказва за 15-годишна театрална програма, свързала България и Африка в подкрепа на хиляди деца в риск чрез силата на изкуството. Прожекцията ще бъде последвана от дискусия с режисьора Елена Панайотова, която е и създател на програмата., прекосила границите между България и Африка. Инициативата обединява над 300 творци, за да подкрепи повече от 5 000 сираци и деца в риск през силата на творчеството.

Сред акцентите в програмата са още прожекцията на френския филм "Моят клас! Какъв клас!", работилници по дръм съркъл, училищна медиация, възстановителен подход в училище, инструментът "Мост между сърцата" за разрешаване на конфликти, както и творческото ателие "Измечтай си град".

Още: "Отражения № 3" на Кристиан Пецолд пристига в София от "Петнайсетдневката на режисьорите" в Кан

За първи път тази година, благодарение на партньорството със сдружение "Професионален форум за образованието", педагогическите специалисти имат възможност да получат 1 квалификационен кредит при посещение на минимум четири фестивални събития и изпълнение на допълнителни онлайн дейности в периода 9–31 март.

Фестивал "Възможното образование" продължава да следва своите вярвания, сред които е и това, че свързването между хората е в основата на всяка смислена промяна. И че образованието може да бъде мястото, откъдето тя започва.

Поканата е отправена към родители, учители, педагогически съветници, психолози, студенти и всички, които вярват, че е ВЪЗМОЖНО да градим училища и домове, в които зачитането, човечността и подкрепата са ежедневно действие."

Фестивалът се провежда при ограничен брой места в Барa и Зала 4 на "Топлоцентрала". Участието става след предварителна регистрация и дарителски вход, който до 10 февруари е с преференциална цена.

Вижте пълната програма на фестивала тук.

Регистрация може да направите на линка тук.

Още: Хитове от фестивала в Кан идват на 30-ия София Филм Фест

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
фестивал образование фестивали Фестивал "Възможното образование"
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес