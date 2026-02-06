Фестивал "Възможното образование" 2026 с богата програма за свързване и общност

"Свързаност, принадлежност, общност" е темата на тазгодишното издание на Фестивал "Възможното образование", който ще се състои в Регионален център за съвременни изкуства "Топлоцентрала", между 5 и 8 март. Събитието по традиция събира учители, родители, специалисти, млади хора и всички, които вярват, че образованието може да бъде пространство на човечност, уважение и реална връзка между хората.

В период, в който обществото ни все по-често се сблъсква с агресия и отчуждение, фестивалът се фокусира върху онова, което зависи от нас. Затова и темата тази година избрахме да е "Свързване, принадлежност, общност". Това е покана да погледнем към добрите примери с конкретни практики, които показват, че е възможно да се изграждат училища и домове, в които всяко дете и всеки възрастен имат значение.

Идеята е не да илюстрираме добре познатите проблеми в системата, а да срещнем хора и организации, избрали може би по-трудния, но и по-смислен път на изграждане на доверие, сътрудничество и подкрепа.

Програмата

В рамките на четирите фестивални дни програмата включва документални филми, дискусии и работилници. Темите са училищна медиация, социално-емоционално учене, възстановителни практики, ненасилствена комуникация, адаптация на учениците в преходни класове, както и ателиета за свързване през творчество, включително през подхода Реджо Емилия, творчески ателиета,.

Откриването на 5 март е с прожекцията на българския документален филм "Артисти за деца" (2024). Филмът разказва за 15-годишна театрална програма, свързала България и Африка в подкрепа на хиляди деца в риск чрез силата на изкуството. Прожекцията ще бъде последвана от дискусия с режисьора Елена Панайотова, която е и създател на програмата., прекосила границите между България и Африка. Инициативата обединява над 300 творци, за да подкрепи повече от 5 000 сираци и деца в риск през силата на творчеството.

Сред акцентите в програмата са още прожекцията на френския филм "Моят клас! Какъв клас!", работилници по дръм съркъл, училищна медиация, възстановителен подход в училище, инструментът "Мост между сърцата" за разрешаване на конфликти, както и творческото ателие "Измечтай си град".

За първи път тази година, благодарение на партньорството със сдружение "Професионален форум за образованието", педагогическите специалисти имат възможност да получат 1 квалификационен кредит при посещение на минимум четири фестивални събития и изпълнение на допълнителни онлайн дейности в периода 9–31 март.

Фестивал "Възможното образование" продължава да следва своите вярвания, сред които е и това, че свързването между хората е в основата на всяка смислена промяна. И че образованието може да бъде мястото, откъдето тя започва.

Поканата е отправена към родители, учители, педагогически съветници, психолози, студенти и всички, които вярват, че е ВЪЗМОЖНО да градим училища и домове, в които зачитането, човечността и подкрепата са ежедневно действие."

Фестивалът се провежда при ограничен брой места в Барa и Зала 4 на "Топлоцентрала". Участието става след предварителна регистрация и дарителски вход, който до 10 февруари е с преференциална цена.

Вижте пълната програма на фестивала тук.

Регистрация може да направите на линка тук.

