Русия продължава усилията си да формализира контрола над окупираната АЕЦ "Запорожие" - най-голямата атомна електроцентрала в Европа, намираща се край украинския град Енергодар. Тя е под окупация от самото начало на пълномащабната инвазия през 2022 г. Сега руснаците поставят основите за възобновяване на производството на ток в централата и за свързването ѝ с руската електроенергийна мрежа. Изпълняващият длъжността регионален ръководител на Федералната служба за екологичен, технологичен и ядрен надзор (Ростехнадзор) Андрей Тюрин посети централата на 3 февруари, за да обсъди „ключови оперативни въпроси и въпроси на безопасността“.

Тюрин и служители на Ростехнадзор се съсредоточиха специално върху въпроса за лицензирането на дейността на централата и отбелязаха, че службата ще предостави лиценз за експлоатация на блок 2 на АЕЦ-а „в рамките на следващия месец“.

Ростехнадзор инспектира АЕЦ "Запорожие" и издаде лиценз за експлоатация на блок 1 през юни 2025 г.

Окупационното ръководство на АЕЦ-а обяви през декември миналата година, че АЕЦ "Запорожие" официално е завършила прехода си към „стандартна организационна структура, типична за руските електроцентрали“.

АЕЦ "Запорожие" под окончателен руски контрол?

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) наблюдава през изминалата година няколко индикатора, че усилията на Русия да рестартира АЕЦ "Запорожие" и да я свърже с руската електроенергийна мрежа са в процес на завършване, включително издаването на лицензии от Ростехнадзор и разпространението на електроразпределителни подстанции и електропреносна инфраструктура в окупираната Южна Украйна.

Централата е на фокус в преговорите за мир между Русия и Украйна, като Киев изключва възможността да я даде на руснаците без битка.

В 20-точковия мирен план на САЩ пише, че атомната електроцентрала в Запорожие ще бъде управлявана съвместно от три държави: Украйна, САЩ и Русия. Според президента Володимир Зеленски това е предложение на Вашингтон. Украйна обаче предлага АЕЦ „Запорожие“ да бъде експлоатирана от съвместно предприятие, в което САЩ и Украйна да имат равни дялове от 50%. Според позицията на Киев 50% от произведената електроенергия ще бъде разпределена за Украйна, а САЩ ще определят самостоятелно разпределението на останалата част.

В същото време, според украинския президент, САЩ предлагат капацитетът на АЕЦ „Запорожие“ да бъде разпределен между Киев, Москва и Вашингтон в съотношение 33% за всяка страна.

