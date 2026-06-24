Консервацията на Киевско-Печорската лавра е завършена (ВИДЕО)

Консервационната дейност в Киевско-Печорската лавра, която беше поразена на 15 юни от поне 2 руски дрона клас "Шахед" с реактивни двигатели, е завършена. Става въпрос за консервация на покривни структури, уточни ръководителят на Украинската спешна служба Андрий Данюк - Още: Ето как Путин и Русия пазят Православието: Пламъци и черен дим в Киевско-Печорската лавра (ВИДЕО и СНИМКИ)

Rescuers completed repair and conservation work on the damaged roof of the Dormition Cathedral at Kyiv Pechersk Lavra, hit during Russia’s June 15 attack. Heat guns are still drying the building structures and interior rooms after firefighting. #Ukraine pic.twitter.com/361G0hRrYb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 23, 2026

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски за пореден призова за повече помощ в укрепването и осигуряването на ресурси за противовъздушната отбрана (ПВО) на страната му. Той го направи в редовното си видеообръщение.

"Графикът за доставка на ПВО е ключов за Украйна и нашите дипломати носят лична отговорност за напредъка на това сътрудничество с нашите партньори във всяка посока. Екипът на правителството, Министерството на външните работи и Министерството на отбраната на Украйна трябва да се съсредоточат именно върху това. Нуждаем се от резултати. Тече силно организирана работа по производството в Украйна и в сътрудничество с партньорите на оръжия за далекобойните ни санкции, а също и напълно оправданите ни "санкции" със среден обсег срещу окупатора.

Всеки ден можем да видим как работи украинската прецизност. Благодарен съм на всички участващи сили – Силите за безпилотни системи, Силите за специални операции, Службата за сигурност на Украйна, Разузнаването на отбраната и всички наши части – благодаря. Този наш натиск и всяка друга форма на натиск върху Русия трябва да продължи да работи и да дава резултати - за мир. Мнозинството в Русия вече има проблем с Путин, защото войната му не се вижда край. И всички трудности, пред които руснаците са изправени днес, трябва да ги приближат до осъзнаването, че войната им е истинска, че не са само "отломки, падащи от небето", и че войната им трябва да приключи".

Още: Свръхзвукови руски ракети срещу Киевско-Печорската лавра: Числата на руската атака (ВИДЕО)