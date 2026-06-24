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Консервацията на Киевско-Печорската лавра е завършена (ВИДЕО)

24 юни 2026, 7:51 часа 429 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Консервацията на Киевско-Печорската лавра е завършена (ВИДЕО)

Консервационната дейност в Киевско-Печорската лавра, която беше поразена на 15 юни от поне 2 руски дрона клас "Шахед" с реактивни двигатели, е завършена. Става въпрос за консервация на покривни структури, уточни ръководителят на Украинската спешна служба Андрий Данюк - Още: Ето как Путин и Русия пазят Православието: Пламъци и черен дим в Киевско-Печорската лавра (ВИДЕО и СНИМКИ)

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски за пореден призова за повече помощ в укрепването и осигуряването на ресурси за противовъздушната отбрана (ПВО) на страната му. Той го направи в редовното си видеообръщение.

"Графикът за доставка на ПВО е ключов за Украйна и нашите дипломати носят лична отговорност за напредъка на това сътрудничество с нашите партньори във всяка посока. Екипът на правителството, Министерството на външните работи и Министерството на отбраната на Украйна трябва да се съсредоточат именно върху това. Нуждаем се от резултати. Тече силно организирана работа по производството в Украйна и в сътрудничество с партньорите на оръжия за далекобойните ни санкции, а също и напълно оправданите ни "санкции" със среден обсег срещу окупатора.

Всеки ден можем да видим как работи украинската прецизност. Благодарен съм на всички участващи сили – Силите за безпилотни системи, Силите за специални операции, Службата за сигурност на Украйна, Разузнаването на отбраната и всички наши части – благодаря. Този наш натиск и всяка друга форма на натиск върху Русия трябва да продължи да работи и да дава резултати - за мир. Мнозинството в Русия вече има проблем с Путин, защото войната му не се вижда край. И всички трудности, пред които руснаците са изправени днес, трябва да ги приближат до осъзнаването, че войната им е истинска, че не са само "отломки, падащи от небето", и че войната им трябва да приключи".

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Киевско-Печорската лавра
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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