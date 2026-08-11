След мощното земетресение: САЩ дават над 15 млн. долара на Колумбия

САЩ обявиха помощ от 15,5 милиона долара за Колумбия след мощното земетресение, което разтърси южноамериканската страна и отне живота на над 100 души, предаде Франс прес. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп, която подкрепя колумбийския президент Абелардо де ла Есприела, представител на твърдата десница, встъпил в длъжност преди три дни, ще насочи помощта „за обособяването на спешни убежища, за храна, за мерки за защита и за оценка на щетите след опустошителното земетресение в Колумбия", съобщи Държавният департамент в Х. Още: 7,4 по Рихтер удари Колумбия и Еквадор: Сгради падат, хората бягат в паника (ВИДЕО)

Извънредно положение

Снимка: Getty images

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Actualno.com припомня, че броят на загиналите земетресението в Колумбия достигна 111. Колумбийският президент Абелардо де ла Есприеля заяви, че в обръщение към колумбийците, че 87 души са ранени и че десетки сгради са рухнали.

Колумбийският президент обяви и извънредно положение заради земетресението. "Бе решено да бъде обявено извънредно положение, заповедта за което ще бъде подписана в течение на деня", каза държавният глава в Богота. Земетресението с магнитуд 7,4 причини сериозни разрушения.

Губернаторът на северозападния колумбийски департамент Чоко, Нубия Каролина Кордоба, потвърди, че в регионалната столица Кибдо „има ранени хора и сериозни щети по сградите“, и изрази загриженост относно възможни вторични трусове.

В столицата на Колумбия - Богота трусът се усети силно, зазвучаха алармите, а в много сгради хората се евакуираха на улицата като предпазна мярка, предаде CNN. „Към момента няма съобщения за ранени или структурни щети, а само за някои пукнатини по сградите“, написа кметът на Богота Карлос Галан в X.

Според кмета Алехандро Едер, цитиран от информационната агенция Reuters, в град Кали са се срутили най-малко 20 сгради, като вътре има затрупани хора. Сан Хосе дел Палмар е между градовете Кали и Меделин.

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