Кайрат – Левски: Кога и къде да гледаме реванша от третия квалификационен кръг на Шампионска лига?

Левски гостува днес на Кайрат Алмати в мач-реванш от третия квалификационен кръг на Шампионска лига. „Сините“ имат малък аванс след първата среща на стадион „Георги Аспарухов“ в София, която завърши при резултат 1:0 за домакините. Единственото попадение в двубоя падна в даденото от съдията продължение на редовното време и бе дело на португалския халф Сержиньо.

Кайрат – Левски: Начален час и ТВ

В последния си мач в българската Първа лига шампионът Левски победи Локомотив Пловидв. Срещата, която се проведе на стадион „Георги Аспарухов“ бе спечелена от „сините“ с 2:0. Кайрат пък не игра през уикенда, за да могат футболистите на тима да бъдат максимално подготвени за реванша срещу родния първенец.

В колко часа започва мачът между Кайрат и Левски?

Двубоят между Кайрат и Левски е част от ранната програма на Шампионска лига. Срещата е насрочена за 18:00 часа българско време, като ще се проведе на стадиона в казахстанския град Туркестан.

Коя телевизия ще излъчва срещата Кайрат – Левски?

Мачът между Кайрат и Левски ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчи срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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