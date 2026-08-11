Удар след удар в Русия: Склад на Wildberries, рафинерия, ТЕЦ. Жертви на руски ракети в Запорожие и Киев (ВИДЕО)

Войната на дронове и ракети между Украйна и Русия премина през пореден кървав епизод и тази нощ. Удари бяха нанесени и от двете страни, а пълните последствия тепърва ще се изясняват. Вече обаче има първи данни какво точно се е случило.

База на Wildberries и руска петролна рафинерия горят

В село Александровка, което е предградие на руския град Воронеж, е била атакувана поредна логистична складова база на най-големия руски онлайн търговец Wildberries. В нощта на 11 август жители на Воронежска област съобщиха за експлозии и пожар.

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Според анализ на ASTRA на видеокадри от очевидци на мястото има огромен пожар. Пресслужбата на компанията по-рано официално потвърди, че има евакуация на служителите на Wildberries в региона. За момента губернаторът на Воронежка област Александър Гусев съобщава в канала си в Телеграм за атака с дронове и няма нищо за нанесени щети. Но местни жители твърдят, че е имало поне двама ранени - изглежда, и двамата са работели в складовата база, за единия има данни, че е бил шофьор. Съгласно данни на Руската агенция за инвестиции, складовият комплекс е с площ от 152 900 квадратни метра и има капацитет за съхранение над 90 милиона артикула. ​​RVB (обединената компания Wildberries & Russ) е инвестирала приблизително 11 милиарда рубли в изграждането на съоръжението.

Wildberries и руската икономика вече губят милиарди от тези удари, като няма никаква индикация, че това ще спре - пример какво остана на руската компания за онлайн търговия само от поредната украинска атака от 5 август, 2026 година:

Nothing left. Aftermath of the August 5 Ukrainian drone attack on a Wildberries facility in Aleksin, Russia. #Russia pic.twitter.com/J9eRmV0zBn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 10, 2026

Междувременно, пожар избухна и в руската петролна рафинерия "Комсомолск" в Хабаровския край. Засега не е известно каква е причината за пожара, но анализирани от руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA кадри сочат, че пламъците са обхванали "РН-Комсомолск Нефтена Рафинерия“ ООД на "Роснефт". Рафинерията е пусната в експлоатация през 1942 г. и има проектен капацитет на преработка от приблизително 8 милиона тона петрол годишно.

Отделно, в Иркутска област е избухнал пожар в ТЕЦ. А кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в официалния си канал в Телеграм за общо 13 свалени дрона, летящи към руската столица, като руското военно министерство твърди, че тази нощ над руска територия са свалени 396 далекобойни дрона - Още: 10 взрива и черен дим: Руска рафинерия пак гори след ракетна тревога, в Киев загина дете при поредна атака (ВИДЕО)

Руски удари в Украйна

Основен прицел за руските ракети и дронове тази нощ се оказаха Киев и Запорожието. И за двете населени места и области бяха издадени предупреждения за атаки с балистични ракети, а Запорожие беше бомбардирано и с авиобомби.

В Запорожие вече има официални данни за 5 загинали и 20 ранени след руската атака - при това в официалния канал на Иван Федоров, военновременния ръководител на областта, след тази информация има редица публикации за продължаващи обстрели. Засега за Киевска област има данни за 1 ранен човек, нещата обаче се промениха - НАУЧЕТЕ ОЩЕ: Украйна свива въздушния обръч около двореца на Путин. Русия ударно прави балистични ракети и дронове (ОБЗОР - ВИДЕО)