ТЕЦ "Бобов дол" изгражда нов завод за биогаз

Завод за биогаз (метан) като гориво изгражда ТЕЦ "Бобов дол", съобщи БНР по информация от ръководството на централата. Площадката от около 15 декара е непосредствено до производствената зона на ТЕЦ-а. Вече са доставени и съответните съоръжения. Новата мощност ще произвежда биогаз (метан) след ферментиране на биомаса - слама, основно, силаж и др. Още: Протест срещу разширяването на изгарянето на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“

Първата част на завода готова до октомври

Снимка: Actualno.com

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В груб вид заводът е завършен на 80% - първа фаза на строеж или така наречения груб строеж. Предстои втората фаза и довършителните работи по самите съоръжения, които са доставени, и изграждане на комуникация, ел. инсталации, подземна комуникация по тръби, свързващи сградите. Срокът на първата фаза е краят на месец октомври тази година.

Изпълнителният директор на ТЕЦ "Бобов дол" инж. Чавдар Стойнев добави, че даже сградите, ферментаторите са почти завършени. Грубата част на строежа е, може да се каже, на 80% завършена, уточи той.

Прави се разследване за законността на монтираната наблизо камера за видеонаблюдение, която излъчва денонощно за замърсявания и за ситуацията в района на ТЕЦ-а. От централата внесоха жалба в прокуратурата по монтирането на устройството с мотив, че ТЕЦ "Бобов дол" е със статут на обект от националната сигурност на страната.

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