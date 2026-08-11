MВнР предупреждава за отменени и отложени полети заради тайфуна "Делфин"

Очаква се до 12 август множество полети да бъдат отменени или отложени заради тайфуна "Делфин", предупреждават от Ситуационния център към Министерството на външните работи. Заради преминаването на тайфуна през части от Източен Китай, включително Шанхай, Дзянсу и Анхуей, властите в страната са издали най-високата степен на предупреждение "червен код" за силни ветрове, проливни дъждове, свлачища и наводнения в засегнатите зони. Още: Тайфунът "Делфин" удари: Щети в Тайван, първи наводнения в Китай (ВИДЕО)

Нарушен трафик

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Преустановени са редица обществени услуги, нарушен е трафикът по сухопътни и железопътни артерии и се очаква до 12 август множество международни и вътрешни полети да бъдат отложени или отменени.

От Министерството на външните работи препоръчват на българските граждани, намиращи се в посочените райони, да следват указанията на местните власти, да се установят на безопасни места и да се информират редовно за развитието на метеорологичната обстановка.

Actualno.com припомня, че над 1600 полета бяха отменени и около 500 000 души бяха евакуирани, тъй като тайфунът „Делфин" достигна източното крайбрежие на Китай през нощта срещу неделя, пише "Ал Джазира". Междувременно услугите по над 200 фериботни маршрута бяха спрени в Джъдзян и Фудзиен, съобщи китайската агенция Синхуа. Прогнозите са за „извънредни проливни дъждове“ в някои райони на централен и източен Джъдзян, които ще донесат от 250 мм до 500 мм (9,8-19,9 инча) валежи.

Националният метеорологичен център на страната издаде червено предупреждение за тайфун, най-сериозното си предупреждение. Властите се подготвят за наводнения и свлачища, тъй като се очаква тайфунът да донесе интензивни дъждове и мощни ветрове в гъсто населените източни крайбрежни райони.

Тайфунът „Делфин“ вече донесе силни ветрове и проливни дъждове в Северен Тайван, причинявайки стотици инциденти, включително паднали дървета, повредени конструкции и прекъсвания на електрозахранването, като не бяха съобщени големи бедствия. Центърът за реагиране при бедствия в Тайпе съобщи, че е получил 182 сигнала за щети към 11:00 ч., като повечето от тях вече са отстранени.

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