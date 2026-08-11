Освен миротворец, се прави и на лекар: Тръмп подписа указ, променящ ваксините за деца

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, в който се съдържат нови препоръки относно ваксините и който призовава за разреждане на поставянето на ваксини на деца, предадоха световните агенции. При представянето на нормативния акт Тръмп на няколко пъти спомена аутизма. Медициските изследвания никога не са установили връзка между аутизма и ваксинациите, но президентът Тръмп, подобно на министъра на здравеопазването Робърт Кенеди-младши, продължават да намекват за подобна връзка. Още: Медици отхвърлиха твърденията на Тръмп за връзка между парацетамола и аутизма

Намери връзка между аутизма и ваксините!?

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"Преди десетилетия децата получаваха само малка част от изискваните днес ваксини. По онова време хората бяха в по-добро здраве и разбира се, високият процент на аутизъм, който ние виждаме днес, не съществуваше“, заяви Тръмп. И призна, че не знае какво представлява аутизмът.

Американският президент говори за инжекции „с размерите на бутилка газирана напитка“, които според него се поставят на деца в САЩ, без да даде никакви подробности за това сравнение.

Trump has cut the number of routine childhood vaccinations in the US, predictably citing the sharp rise in autism cases:



“Decades ago, children received only a small fraction of the vaccines required today.



Back then, people were much healthier, and, of course, the high rates… pic.twitter.com/qPa8hRP0AH — NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2026

Текстът на подписания указ препоръчва по-специално ваксините срещу морбили, рубеола и заушки да бъдат разделени, вместо да се прилагат с една комбинирана инжекция, съобщи Тръмп. Указът му също така препоръчва да се изчака до юношеска възраст за поставянето на ваксината срещу хепатит B.

Федералното правителство, тъй като няма правомощията да взема пряко решения относно ваксините, също така се ограничава до това да препоръча на отделните американски щати да преразгледат задължителните ваксини, необходими за посещаване на учебни заведения, съобщава „Вашингтон пост“, който е получил достъп до указа преди подписването му.

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