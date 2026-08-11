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"Смяната му ще е "ужасна грешка": Тръмп се застъпи за Инфантино

11 август 2026, 6:35 часа 1009 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Смяната му ще е "ужасна грешка": Тръмп се застъпи за Инфантино

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепи президента на ФИФА Джани Инфантино, който е изправен пред критики заради твърдения за връзка на работното място и провалена схема за частни инвестиции. В публикация в Truth Social Тръмп заяви, че ФИФА би допуснала "ужасна грешка", ако обмисли замяната на Инфантино, определяйки италианско-швейцарския юрист като "фантастичен" и посочвайки, че под неговото ръководство е било проведено най-успешното Световно първенство в историята.

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Президентът добави, че без Инфантино турнирът никога повече няма да бъде толкова успешен или печеливш. 

Подкрепата на Тръмп контрастира с позицията на Футболната федерация на САЩ, която, заедно с Канадската футболна федерация и футболни организации от Централна Америка и Карибите, публикува изявление, критикуващо лидера на ФИФА.

Инфантино, който предстои да бъде преизбран през март следващата година, отхвърли обвиненията в нарушения, а самата ФИФА защити своя президент, определяйки критиките срещу него като координирано усилие за подкопаване на организацията.

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Други футболни структури, включително Африканската футболна конфедерация и южноамериканската КОНМЕБОЛ, също изразиха подкрепа за Инфантино, застъпвайки позиция, сходна с тази на Тръмп.

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Доналд Тръмп ФИФА Джани Инфантино
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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