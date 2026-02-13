Рубио ще говори за мир със Зеленски в Мюнхен, после с Орбан и Фицо за руския газ

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че очаква да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността (13-15 февруари), като подчерта спешността на прекратяването на войната на Русия срещу Украйна. В изявление пред репортери преди заминаването си за Германия в четвъртък вечерта той заяви, че срещата е вероятна, но все още не е финализирана, предаде CNN.

Зеленски по-рано каза, че планира да присъства на конференцията, ако условията за сигурност в Украйна го позволяват.

Там ще са още генералният секретар на НАТО Марк Рюте, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и други лидери. Според няколко европейски официални лица обаче е трудно да се очакват конкретни резултати от срещите, предава Politico.

Рубио: Руските бомбардировки са "ужасни"

Рубио описа продължаващите бомбардировки на Русия над Украйна като „ужасни“, подчертавайки човешката цена на войната. „Ето защо искаме войната да приключи. Хората страдат. Това е най-студеното време на годината. Страданията са невъобразими“, заяви той, добавяйки, че САЩ работят от повече от година, за да помогнат за прекратяването на войната.

Рубио ще изнесе реч на конференцията в събота и каза, че очаква посланието му да бъде добре прието, наричайки събитието „решаващ момент“ в световната политика. „Старият свят си е отишъл“, добави той, като изтъкна, че страните трябва да преоценят ролята си в бързо променящия се геополитически пейзаж.

Европа остава важна за САЩ, уверява Марко Рубио

Топ дипломатът на Щаите също така подчерта важността на трансатлантическите връзки, като заяви, че Европа остава в центъра на външната политика на САЩ. „Ние сме дълбоко свързани с Европа, нашето бъдеще винаги е било свързано и ще продължи да бъде“, каза Рубио. „Просто трябва да поговорим за това как ще изглежда това бъдеще".

AFP, в репортаж за пристигането на Рубио в четвъртък за Конференцията по сигурността в Мюнхен, написа, че „целта му ще бъде да поддържа натиска върху Европа, въпреки че се очаква тонът да бъде по-малко конфронтационен от миналата година“.

Рубио ще води американската делегация на ежегодните преговори по въпросите на сигурността и отбраната, които ще продължат до неделя в Мюнхен.

Рубио ще говори с Фицо и Орбан за руския петрол и газ

След това държавният секретар ще посети Словакия и Унгария и ще говори с лидерите Роберт Фицо и Виктор Орбан по темата за руския петрол и газ. САЩ опитват да откажат Братислава и Будапеща от руските енергийни ресурси, които продължават да носят печалби на Москва, а те се вливат директно във военната машина на диктатора Владимир Путин.

Самият Марко Рубио потвърди, че именно това ще е темата на визитите му. „Ще проведем тези разговори с тях. Ще обсъдим с тях какво трябва да се направи. Няма да влизам в подробности за това какво точно ще кажем на тези срещи“, подчерта държавният секретар. Той подчерта, че Унгария и Словакия работели добре със Съединените щати.

