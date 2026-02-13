Оставката на Румен Радев:

Щял да докара “Мерцедес“ от САЩ: Мъж с обвинение за измама

Измамник завлякъл жена с близо 20 хил. лв., като й обещал, че ще й докара автомобил “Мерцедес“ от САЩ. Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт в съда срещу 38-годишен мъж за измама, свързана със закупуване на автомобил от САЩ. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.  М.И. е привлечен към наказателна отговорност за това, че за времето от 20.11.2023 г. до 04.01.2024 г. в град София, при условията на продължавано престъпление с три деяния, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у М.В., че ще ѝ помогне за закупуване и транспорт на автомобил марка „Мерцедес“.

Три пъти давала капаро, измамникът изчезнал

Пострадалата на три пъти давала пари на обвиняемия за капаро, доплащане и такса за транспорт за поръчания от нея автомобил. С това М.И. ѝ причинил имотна вреда на обща стойност 19 280 лева.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл.209, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели.

Установено е, че след последното плащане от страна на пострадалата, обвиняемият й е казал, че колата вече е докарана в България, но се нуждае от ремонт и е оставена в сервиз.

След това, въпреки опитите на жената да се свърже с М.И. и да вземе автомобила, той спрял да отговаря на обажданията й. Предстои делото срещу М.И. да започне в Софийски районен съд.

