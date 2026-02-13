Спорт:

След кървавия инцидент в "Подуяне": Какво е състоянието намушканите

13 февруари 2026, 12:12 часа 403 прочитания 0 коментара
След кървавия инцидент в "Подуяне": Какво е състоянието намушканите

Пострадалото при инцидент в столичния квартал "Подуяне" 15- годишно момиче е в стабилизирано състояние, съобщиха от пресцентъра на болница "Пирогов". Оттам допълват, че състоянието на момичето остава тежко. То е прекарало спокойна нощ и продължава да бъде под реанимационно лечение и активно наблюдение в ръководената от доц. Младенов Клиника по детска реанимация.

ОЩЕ: Кървав инцидент в София: Мъж намушка трима души, има жертва

Вчера момичето беше въведено по спешност в операционната за животоспасяваща интервенци, посочват от болницата и допълват, че операцията е продължила часове и е била извършена от мултидисциплинарен екип.

Кървав инцидент

Припомняме, че мъж намушка трима души в стличния кв. "Подуяне". При кървавия инцидент почина 21-годишно момче. Момичето е с множество прободни и порезни рани, а жена на 78 години е с порезни и прободни рани в областта на корема и гърдите.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По-късно Софийската градска прокуратура (СГП) обвини мъжа за това, че е убил сина си и е направил опит да убие дъщеря си и майка си.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Пирогов намушкан полиция починал
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес