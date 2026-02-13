След кървавия инцидент в "Подуяне": Какво е състоянието намушканите

Пострадалото при инцидент в столичния квартал "Подуяне" 15- годишно момиче е в стабилизирано състояние, съобщиха от пресцентъра на болница "Пирогов". Оттам допълват, че състоянието на момичето остава тежко. То е прекарало спокойна нощ и продължава да бъде под реанимационно лечение и активно наблюдение в ръководената от доц. Младенов Клиника по детска реанимация.

Вчера момичето беше въведено по спешност в операционната за животоспасяваща интервенци, посочват от болницата и допълват, че операцията е продължила часове и е била извършена от мултидисциплинарен екип.

Кървав инцидент

Припомняме, че мъж намушка трима души в стличния кв. "Подуяне". При кървавия инцидент почина 21-годишно момче. Момичето е с множество прободни и порезни рани, а жена на 78 години е с порезни и прободни рани в областта на корема и гърдите.

По-късно Софийската градска прокуратура (СГП) обвини мъжа за това, че е убил сина си и е направил опит да убие дъщеря си и майка си.