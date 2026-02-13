Любо Киров носи музиката на бъдещето с "Футурофония" и национално турне

С нов албум, впечатляваща продукция и мащабно турне Любо Киров носи музиката от бъдещето през 2026 година. "Футурофония" е името на новия албум на изпълнителя, който предстои да излезе през месец май. Така ще се казва и националното му турне, което тази година ще премине през големите летни сцени в 13 града в страната, включвайки и два поредни концерта в зала 1 на НДК в София.

"Футурофония" е авторски създадена дума от Любо Киров, която съчетава: Futurо - произлиза от латинското Futurus, което означава "предстоящ", "бъдещ", "имащ намерение да бъде" или "бъдеще". Използва се за събития, които предстоят, планирани или перспективни; и Phonia - произлиза от гръцката дума phōnē (звук, глас). Използва се за означаване на звук, глас или симфония.

С албума "Футурофония" Любо Киров продължава да надгражда своя разпознаваем стил, като съчетава емоционалната дълбочина на поп музиката с актуални продуцентски решения и нов саунд. Студийното звучене за 2026 г. е дефинирано от хибриден подход, съчетаващ аналогова топлина и нови дигитални аудио технологии. Основната цел е създаването на по-дълбоки, по-завладяващи звукови картини, които звучат автентично, но същевременно технически съвършено.

Именно по време на националното турне "Футурофония" публиката ще има възможност да чуе песните от едноименния албум за първи път на живо – специална среща с музиката на утрешния ден. Концертите ще съберат на едно място новите парчета, най-големите хитове на Любо Киров и специални сценични изненади.

Градове и дати от "Футурофония":

Русе, Летен театър – 10 юни

Пловдив, Античен театър – 18 юни

Добрич, Летен театър – 23 юни

Стара Загора, Летен театър – 25 юни

Плевен, Летен театър – 3 юли

Габрово, Летен театър – 4 юли

Варна, Летен театър – 9 юли

Велико Търново, Летен театър – 15 юли

Бургас, Летен театър – 2 август

Сандански, Летен театър – 9 септември

Пазарджик, спортна зала "Васил Левски" – 5 ноември

Хасково, спортна зала "Дружба" – 6 ноември

София, зала 1 на НДК – 13 и 14 ноември

Благоевград, спортна зала "Скаптопара" – 19 ноември

Билети за националното турне ще откриете онлайн тук.

Любо Киров е сила в българската музикална култура. Един от най-значимите и влиятелни артисти в страната. Глас и енергия, които вече 25 години променят облика на музиката в България.

С над 45 номер едно хита, платинени албуми и разпродадени концерти в най-големите зали и сцени, той е символ на безкомпромисно качество и мащаб. Автор на текстове и композитор, чиито песни се превърнаха в саундтрак на хиляди. Артист, който не се побира в рамките на жанрове, стилове и тенденции.

Музиката му е в учебниците, а името му – в историята на българската сцена. Той е единственият музикален артист, който за трета поредна година е сред първите 10 в годишната класация на Forbes "Топ 70 на българските знаменитости".

