Любо Киров носи музиката на бъдещето с "Футурофония" и национално турне

13 февруари 2026, 11:58 часа 188 прочитания 0 коментара
С нов албум, впечатляваща продукция и мащабно турне Любо Киров носи музиката от бъдещето през 2026 година. "Футурофония" е името на новия албум на изпълнителя, който предстои да излезе през месец май. Така ще се казва и националното му турне, което тази година ще премине през големите летни сцени в 13 града в страната, включвайки и два поредни концерта в зала 1 на НДК в София.

Източник: Artvent

"Футурофония" е авторски създадена дума от Любо Киров, която съчетава: Futurо - произлиза от латинското Futurus, което означава "предстоящ", "бъдещ", "имащ намерение да бъде" или "бъдеще". Използва се за събития, които предстоят, планирани или перспективни; и Phonia - произлиза от гръцката дума phōnē (звук, глас). Използва се за означаване на звук, глас или симфония.

С албума "Футурофония" Любо Киров продължава да надгражда своя разпознаваем стил, като съчетава емоционалната дълбочина на поп музиката с актуални продуцентски решения и нов саунд. Студийното звучене за 2026 г. е дефинирано от хибриден подход, съчетаващ аналогова топлина и нови дигитални аудио технологии. Основната цел е създаването на по-дълбоки, по-завладяващи звукови картини, които звучат автентично, но същевременно технически съвършено.

Източник: Artvent

Именно по време на националното турне "Футурофония" публиката ще има възможност да чуе песните от едноименния албум за първи път на живо – специална среща с музиката на утрешния ден. Концертите ще съберат на едно място новите парчета, най-големите хитове на Любо Киров и специални сценични изненади.

Източник: Artvent

Градове и дати от "Футурофония":

  • Русе, Летен театър – 10 юни
  • Пловдив, Античен театър – 18 юни
  • Добрич, Летен театър – 23 юни
  • Стара Загора, Летен театър – 25 юни
  • Плевен, Летен театър – 3 юли
  • Габрово, Летен театър – 4 юли
  • Варна, Летен театър – 9 юли
  • Велико Търново, Летен театър – 15 юли
  • Бургас, Летен театър – 2 август
  • Сандански, Летен театър – 9 септември
  • Пазарджик, спортна зала "Васил Левски" – 5 ноември
  • Хасково, спортна зала "Дружба" – 6 ноември
  • София, зала 1 на НДК – 13 и 14 ноември
  • Благоевград, спортна зала "Скаптопара" – 19 ноември

Любо Киров е сила в българската музикална култура. Един от най-значимите и влиятелни артисти в страната. Глас и енергия, които вече 25 години променят облика на музиката в България.

С над 45 номер едно хита, платинени албуми и разпродадени концерти в най-големите зали и сцени, той е символ на безкомпромисно качество и мащаб. Автор на текстове и композитор, чиито песни се превърнаха в саундтрак на хиляди. Артист, който не се побира в рамките на жанрове, стилове и тенденции.

Музиката му е в учебниците, а името му – в историята на българската сцена. Той е единственият музикален артист, който за трета поредна година е сред първите 10 в годишната класация на Forbes "Топ 70 на българските знаменитости".

Яна Баярова
