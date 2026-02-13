Любопитно:

Пребил майка си: Задържаха 49-годишен мъж

Отново случай на домашно насилие. Мъж на 49 години от Чирпан е задържан в местното полицейско управление след получен сигнал, че е нанесъл побой на майка си, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора, цитирани от БТА.

На 11 февруари в 17:43 ч. в Районно управление в Чирпан е получено съобщение, че 49-годишен мъж е нанесъл побой на 76-годишната си майка. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

Образувано е бързо производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.

В началото на ноември м.г. мъж на 20 години бе с опасност за живота след побой в Чирпан.

