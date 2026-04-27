Край на епохата "Орбан": Унгария връща знамето на ЕС на парламента в Будапеща

Бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр обяви, че знамето на Европейския съюз ще бъде върнато на фасадата на парламента след около 12 години на отсъствие, предаде унгарската агенция МТИ.

То ще бъде издигнато редом с унгарското и секлерското знаме (знамето на унгарската етническа общност, населяваща главно румънската историческо-географска област Трансилвания - бел. ред.) по време на учредителното заседание на новия парламент, написа Мадяр в социалните мрежи.

Знамето на ЕС бе свалено от фасадата на унгарския парламент през 2012 г. и не е било поставяно там повече от десетилетие. Изявлението на Мадяр е още един символичен знак за промяната в курса на Унгария към ЕС.

Президентът Тамаш Шуйок насрочи първото заседание на парламента за 9 май.