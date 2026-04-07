Край с тромавата и бавна Eвропа на бойното поле: Тук е AGILE - нов план за бързо внедряване на военни технологии

Изправен пред перспективата да бъде уязвим, Европейският съюз иска да положи повече усилия, за да е в крак с развиващите се военни технологии. Брюксел настоява за ускоряване на прехода от изследователските лаборатории към внедряването в реалния свят, изисквайки по-бързи и по-гъвкави иновации за справяне с новата ера на заплахи за сигурността, пише Евронюз.

Най-новото предложение, Програмата за гъвкави и бързи отбранителни иновации (AGILE), ще инвестира 115 милиона евро в революционни отбранителни технологии като изкуствен интелект, квантови технологии и дронове. Ако бъде приета, програмата ще отбележи ясна промяна, в сравнение с досегашния бавния модел на ЕС за финансиране на отбраната, поставяйки акцент върху скоростта, поемането на риск и бързото внедряване на нови технологии.

ЕС досега е инвестирал ресурси в Европейския фонд за отбрана и сателитните системи за сигурни комуникации и наблюдение на Земята. Тези усилия обаче не се увенчаха с успех, като бяха отхвърлени като твърде бавни и твърде негъвкави за изискванията на съвременната война.

Още: Европейската комисия със спешни мерки за повишаване сигурността на пристанищата

Какво е AGILE?

Предложен през март 2026 г. от Европейската комисия, AGILE е инструмент за ускорено финансиране, който позволява на отбранителните технологии да преминат от етапа на разработване към внедряване много по-бързо от съществуващите програми на ЕС.

В сегашния си вид той ще финансира проекти, които вече са сравнително напреднали, фокусирайки се върху технологии, които могат да бъдат тествани, валидирани и използвани от въоръжените сили в рамките на 1 до 3 години.

Например, системи с изкуствен интелект, ориентирани към мисии, за вземане на военни решения, ситуационна осведоменост или автономни системи, или проекти, включващи квантови изчисления. Инициативата ще подкрепя и проекти, свързани с усъвършенствана роботика и дронове.

Още: Система срещу дронове: И България ли е започнала да се готви за война?

Програмата обещава да финансира както фазата на техническо развитие, така и прехода към реална употреба, включително създаване на прототипи, полеви тестове и първоначално производство. Тя ще въведе по-кратки срокове за кандидатстване и оценка, като решенията за финансиране се очакват в рамките на месеци, а не на години.

За разлика от традиционните схеми на ЕС, тя позволява на отделни компании да кандидатстват, премахвайки изискването за формиране на големи мултинационални консорциуми.

Финансирането може да покрие до 100% от допустимите разходи, намалявайки финансовия риск за компаниите. Програмата също така позволява ретроактивно финансиране, което означава, че компаниите могат да получат възстановяване на разходите за вече извършена работа.

Очаква се AGILE да доведе до отпусканета на най-малко 115 милиона евро в първоначалната си пилотна фаза за около 20 до 30 проекта. Отделните проекти вероятно ще получат между 1 и 5 милиона евро, в зависимост от техния обхват и зрялост. Финансирането ще дойде директно от бюджета на ЕС.

Още: "Нищо не може да ги спре": Последните военни гълъби на Европа

Ползите за Съюза

Основните цели са стартиращи компании, малки и средни предприятия и разрастващи се компании, работещи с технологии с двойна употреба или отбранителни технологии. Тези компании ще имат по-бързи цикли на финансиране, намалена административна тежест и по-ясен път от продукта до пазара. Но по-големите отбранителни компании също могат да се възползват косвено, като интегрират тези иновации в своите системи или си партнират с по-малки фирми.

Междувременно се очаква въоръжените сили в държавите-членки на ЕС да получат по-ранен достъп до нови технологии, подобрявайки оперативната готовност.

За гражданите на ЕС въздействието е косвено - то включва по-силна сигурност, повишен технологичен суверенитет и нови икономически възможности във високотехнологични сектори като изкуствен интелект, роботика и космос.

Още: Недостатъчно войници: Eвропейските армии се чудят как да привлекат новобранци

Програмата все още изисква одобрение от Европейския парламент и Съвета, преди да може да бъде официално стартирана. Ако бъде приета, разглеждането на първите кандидатури се очаква да започне около 2027 г., като финансираните проекти ще стартират скоро след това.

AGILE се присъединява към предишни инициативи като Европейския фонд за отбрана и Схемата на ЕС за иновации в областта на отбраната в подкрепа на иновациите. Тези програми помогнаха за финансирането на научни изследвания и съвместни проекти в държавите-членки. Те обаче бяха до голяма степен фокусирани върху дългосрочно развитие и големи консорциуми и бяха критикувани, че са твърде бавни и сложни, за да подкрепят бързи и високорискови иновации.