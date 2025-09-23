Крал Чарлз III даде категоричен знак, че принц Хари няма половин място в Бъкингамския дворец

Крал Чарлз III даде недвусмислено да се разбере, че принц Хари няма да получи разрешение да се върне в кралското семейство като член, работещ на непълно работно време, независимо от последните спекулации, че отношенията им се подобряват. Докладите, които предполагат, че херцогът на Съсекс може да споделя официални задължения с принц Уилям, бяха категорично отхвърлени от вътрешни източници в двореца, въпреки неотдавнашното му посещение в Обединеното кралство. Някои източници, близки до 41-годишния принц, предположиха, че кратката среща с баща му е доказателство за нова фаза на помирение и че той може незабавно да стане отново важен член на кралското семейство.

Снимка: Getty Images

Тези информации подсказват, че присъствието на Хари би могло да облекчи отговорностите на принц Уилям и дори да доведе до преразглеждане на модела на кралско участие, но такива предположения бяха посрещнати с явно раздразнение от екипа на краля. "Който и да стои зад тях, изглежда е сбъркал чаша чай и парче торта с Версайския договор", каза един източник пред "Daily Mail", позовавайки се на мирното споразумение, подписано за прекратяване на Първата световна война през 1919 г.

Нарастват опасенията, че представянето на тази среща като повратна точка може да е умишлен опит да се експлоатират крехките отношения в семейството. Дворцовите служители са особено нащрек за наративи, които намекват за различия между краля и неговия наследник, като се разпространяват непотвърдени информации за натовареността на Уилям, които се използват, за да се представи евентуалното завръщане на Хари като нещо благоприятно.

"Тези сладникави брифинги", каза друг висш служител. "Предполагаемите източници в Съсекс са точно причината, поради която кралят и кралското семейство са толкова колебливи да поемат по пътя на сближаването. Ако намерението е да се насърчи възстановяването на доверието и отношенията, те имат точно обратния ефект."

Кралят е категоричен: няма да има кралски особи, които са наполовина вътре, наполовина вън

Снимка: Getty Images

Твърденията идват след като Хари и Чарлз се срещнаха насаме в Кларънс Хаус на 10 септември, което бе първата им среща от февруари 2024 г., малко след като кралят разкри диагнозата си за рак. Макар тази среща да бе значима на лично ниво, източници, близки до монарха, настояват, че тя не трябва да се тълкува като стъпка към възстановяването на Хари в официалните му задължения.

Крал Чарлз се придържа към твърдата позиция на покойната кралица Елизабет II относно кралските роли, отхвърляйки всякаква възможност за хибридни споразумения. Източник от двореца подчерта: "Кралят е прощаващ човек, но е абсолютно ясен в подкрепата си на решението на покойната си майка, че не може да има "наполовина вътре, наполовина вън" членове на работещата кралска фамилия."

Това изявление служи като категорично отхвърляне на предположенията, че Хари би могъл да балансира живота си в Калифорния с периодични кралски задължения в Великобритания, пише "Marca".