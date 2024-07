Крал Чарлз III утеши английските национали

Кралят на Великобритания Чарлз III утеши английските национали след поражението от Испания с 1:2 на финала на Европейското първенство.

"Въпреки че победата ви се изплъзна, аз и съпругата ми се присъединяваме към цялото кралско семейство и призоваваме вас да държите главите си високо", пише в писмото си монархът.

И продължава: "Всички, които са участвали в спортни дейности на каквото и да е ниво, знаят колко трудно може да бъде приет подобен резултат, когато трофеят е била толкова близо. Но моля ви, знайте, че достигането до финала на Европейското първенство само по себе си е наистина голямо постижение, което носи със себе си гордостта на една нация, която ще продължи да скандира за "Трите лъва" в многото триумфи, които, не се съмнявам, предстоят".

⚽️ His Majesty The King has written to Gareth Southgate and the @England team following their loss against Spain at the @EURO2024 final this evening.

Read the letter below. pic.twitter.com/YTHYRfeR44